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Silivri'deki çarpışma sonrası kaybolan genç makinistin ailesi haber umudunu koruyor

İstanbul Silivri açıklarında tankerle çarpışıp batan kuru yükte kaybolan 26 yaşındaki Eyyüp Enes Cesur'un Mersin'deki ailesi, iyi haber bekliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri'deki çarpışma sonrası kaybolan genç makinistin ailesi haber umudunu koruyor

Silivri açıklarındaki çarpışma ve kayıp

İstanbul Silivri açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin saat 03.00 sıralarında, Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışması sonucu gemi battı. Olay anında gemide bulunan 10 mürettebattan bir kısmı kurtarılırken, makine bölümünde görev yapan 26 yaşındaki Eyyüp Enes Cesur kayıp.

Çarpışmanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor; yetkililer ve ekipler olaya müdahale ederek kayıp mürettebatın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ailenin bekleyişi:

Mersin'in Mezitli ilçesi Demirışık Mahallesi'nde yaşayan aile, kayıp haberini henüz alamamanın verdiği belirsizlikle bekliyor. Baba Süleyman Cesur (64), oğluyla kaza sabahından önceki akşam görüntülü görüştüğünü belirterek, "Acımız büyük. Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz. Diri olmasa en azından cenazemizi alalım. Biz yanıyoruz, ateş düştü" dedi ve yetkililerden bilgi talep etti.

Aile, genç makinistin bulunması halinde hem taziyelerini hem de cenaze işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini vurguluyor; belirsizlik ve bekleyiş aile üzerinde derin bir psikolojik yük oluşturuyor.

Mürettebatın durumu ve genç makinistin geçmişi:

Kayıp isimlerden biri olan Eyyüp Enes Cesur, Denizcilik Meslek Lisesi mezunu ve yaklaşık 8 yıldır denizlerde çalışıyordu. Üç kardeşin en küçüğü olan Cesur'un bekar olduğu belirtiliyor. Aile, genç makinistin kazadan önce neşeli göründüğünü ve son görüşmelerde güler yüzlü olduğunu anlattı.

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, yetkililerin ve deniz ekiplerinin sonuç vermesi halinde aileye resmi bildirim yapılacağı belirtildi. Aile, her türlü gelişme için haber bekliyor ve kaybın bir an önce netleşmesini istiyor.

EYYÜP ENES CESUR’UN BABASI SÜLEYMAN CESUR

EYYÜP ENES CESUR’UN BABASI SÜLEYMAN CESUR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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