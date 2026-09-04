Kontrolden çıkan kamyonet tadilat halindeki istasyona daldı

Kaza anı ve yer:

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, tadilatta olduğu için hizmet vermeyen bir akaryakıt istasyonuna çarptı. Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç savruldu ve istasyonun dolum bölümüne girdi.

Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar, kamyonetin hız kaybı yaşamadan savrulduğunu ve istasyonun yapısına çarptığını gösteriyor.

Ekip müdahalesi ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ve hem kamyonette hem de istasyonda maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Olayla ilgili olarak ilgili birimlerce inceleme başlatıldı; soruşturma, kazanın meydana geliş nedeninin ve hasarın boyutunun tespiti üzerine yoğunlaşıyor.

KAMYONET TADİLATTA OLAN PETROL İSTASYONUNA UÇTU