İslahiye'de unutulan el freni su tankerini hareket ettirdi, üç araç zarar gördü

kaza detayları:

Gaziantep'in İslahiye ilçesi ilçe merkezinde meydana gelen kazada, iddiaya göre İslahiye Belediyesi'ne ait su tankeri kontrolden çıktı. Aracı yol kenarına park eden sürücü İ.K., markete gitmek amacıyla araçtan indi ve el freninin çekilmediği öne sürüldü. Tanker hareket etmeye başlayınca sürücü araca müdahale etmeye çalıştı ancak araç su dolu halde duramayarak zincirleme çarpışmaya neden oldu.

Önce park halindeki F.H.'ye ait 35 DBF 502 plakalı araca, ardından sürücü S.K.'nin kullandığı 07 BTY 385 plakalı araca çarparak bu araçları sürükleyen tanker, yol kenarında duran A.T.'ye ait motosiklete de çarparak durabildi. Tankerin plakası 27 SH 810 olarak kaydedildi.

güvenlik ve soruşturma:

Kaza, araç ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bir noktada gerçekleşmesine karşın şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; soruşturma kapsamında aracın park edilme şekli, el freni iddiası ve süreç değerlendirilecek. Bölge güvenliği ve benzer olayların önlenmesi için alınacak önlemler takip edilecek.

İSLAHİYE İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN BELEDİYEYE AİT SU TANKERİ KONTROLDEN ÇIKARAK PARK VE SEYİR HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPTI