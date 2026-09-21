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Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getirdi

Pendik'te sosyal medyada paylaşılan makas atma görüntüsüyle belirlenen R.A.'ya 2918'e göre 90 bin TL ceza, araç ve ehliyet 60 gün men edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 20:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getirdi

Pendik'te paylaşım sonrası işlem yapıldı:

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında 21 Eylül tarihinde Pendik Dumlupınar Mahallesi D-100 Kuzey Yol üzerinde bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntüler tespit etti. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen R.A. (26) ekiplerce yakalandı.

Uygulanan idari yaptırımlar:

Sürücünün hareketi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununın "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesi kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda R.A.'ya 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve kullanılan araç 60 gün trafikten men edildi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Şüpheli hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kolluk kuvvetlerinin ihlalleri tespit etmesinde ve trafik düzeninin korunmasında önemli bir kaynak olduğunu göstermektedir.

Pendik&#039;te trafikte makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

Pendik'te trafikte makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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