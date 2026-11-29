Eskişehir’de yoğun sokakta denetim sırasında müdahale:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'ndeki Genez Sokak, hafta sonları artan araç yoğunluğuyla biliniyor. Bölgedeki trafik akışını düzene sokmak amacıyla Il Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sokak genelinde denetim gerçekleştirdi.

Yüksek sesle müzik rahatsızlığı ve uyarı:

Denetimler sırasında bir otomobilin içinde yüksek sese açılmış müzik dikkat çekti. Araçta aşağıdaki şarkıların çalındığına dair görsel veya ses kayıtları belirtilmemekle birlikte, ekiplerce sürücünün İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını yüksek sesle çaldığı tespit edildi. Trafik polisi aracın yanına yaklaşarak sürücüyü uyardı ve çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Polis memurunun sürücüye söylediği sözler sosyal medyada da paylaşıldı: "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek." Bu uyarının ardından sürücüye idari işlem uygulandı.

Denetimlerin kapsamı ve diğer uygulamalar:

Yetkililer, aynı sokakta yüksek sesle müzik dinleyen ve çeşitli trafik kuralı ihlalleri yapan başka sürücüler için de denetimlerin sürdüğünü bildirdi. Ekipler, hem trafik akışını sağlamak hem de çevreyi rahatsız eden davranışları önlemek amacıyla gerekli idari yaptırımları uyguladı.

Olay, yoğun hafta sonu trafiği ve sokakta oluşan uzun araç kuyrukları arasında gerçekleşti. Yetkililer, bölgede denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini, kurallara uymayan sürücülere karşı idari yaptırım uygulanacağını vurguladı.

Bu müdahale, sürücülerin araç içi davranışlarının yalnızca kendilerini değil çevredekileri de etkilediğine dair bir hatırlatma niteliği taşıdı. Polis uygulaması, hem trafik güvenliğinin korunması hem de kamusal alanların huzurunun sağlanması amaçlarına hizmet etti.

Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye polis: "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil" diyerek cezai işlem uyguladı