olayın ayrıntıları:

Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Sazlı Beleni mevkiinde, sürüye düzenlenen kurt saldırısında cebinden çıkan bilgiler doğrultusunda iki hayvan telef oldu. Saldırı sonrası bir keçi, kayalık ve uçurumlu alanda mahsur kaldı; durumu hayvanın sesleri üzerine fark eden sahibi bildirdi.

müdahale ve kurtarma çalışması:

Mahsur kalan hayvanın sahibi Muzaffer Korkmaz, durumu muhtar Mustafa Aytuğan ile paylaşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini sağladı. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Anamur Grup Amirliği arama kurtarma ekibi, muhtarın gösterdiği noktada gerekli güvenlik hazırlıklarını yaptı. Ekipler, halat yardımıyla aşağı inerek keçiyi bağlayıp kontrollü şekilde yukarı çekti ve hayvan sağ salim sahibine teslim edildi.

yerel değerlendirme ve sonuç:

Olay, kırsal alanlarda küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar için yırtıcı hayvan riskinin somut bir örneğini oluşturdu. Muhtar Mustafa Aytuğan, itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde hayvanın sağ olarak kurtarılmasından dolayı teşekkür etti. Yetkililerin hızlı yönlendirmesi ve ekiplerin koordineli çalışması, hem telef olan hayvanların tespit edilmesine hem de mahsur kalan keçinin güvenli şekilde kurtarılmasına imkân verdi.

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN BİR KEÇİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.