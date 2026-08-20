Tribünlerin Italiano'ya desteği sahada karşılık buldu

Beşiktaş taraftarından teknik adama destek

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Maç boyunca sahada görülen performansın ardından tribünler, galibiyet sevincini sadece oyuncularla paylaşmakla kalmadı; teknik ekibe ve özellikle çalıştırıcıya destek mesajı verdiler.

Karşılaşmanın son bölümlerine doğru statta izleyiciler arasında Vincenzo Italiano lehine tezahüratlar yükseldi. 48 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Italiano ise tribünlere dönerek alkışlarla karşılık verdi ve bu jest, hem takım hem de taraftarlar arasında karşılıklı güvene işaret etti.

Tribün atmosferi ve anlamı:

Taraftar tezahüratları, sadece bir anlık duygu patlaması değil; teknik heyetle kurulan bağın ve tribünlerin takım üzerindeki motivasyon etkisinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Tribünlerin desteği, maç içindeki tempo ve bitiricilik üzerine kurulan olumlu havayı pekiştirdi.

Rövanş öncesi sportif tablo:

Alınan 3-0 sonuç, Beşiktaş'ı deplasmandaki rövanşa psikolojik ve skorbaz avantajıyla taşıyor. Italiano'nun tribünlere verdiği jest, ekip içi dayanışmanın sürdüğüne işaret ederken, teknik kadronun bu desteği sahada koruyup geliştirmesi gerekecek.

Sonuç olarak, hem skorun hem de tribünlerin desteğinin birleşmesi Beşiktaş için olumlu bir dönemeç oluşturdu; rövanş öncesi moral ve güven yükseldi, ancak odak korunmalı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR, TEKNİK DİREKTÖR VİNCENZO ITALİANO LEHİNE TEZAHÜRATLARDA BULUNDU