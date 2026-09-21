Adalet arayışındaki ailelerle bakanlıkta yol haritası görüşmesi

Görüşmenin odağı ve vurgular:

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda ailelerin talep, beklenti ve değerlendirmeleri dinlendi; deprem soruşturmaları ve yargılamalarının etkin, titiz ve makul sürede yürütülmesi ile maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çekildi.

Adli süreçlerin koordinasyonu ve takip edilmesi:

Açıklamada, depremden etkilenen 11 ilde devam eden adli süreçlerdeki gelişmelerin ilgili cumhuriyet başsavcı vekilleriyle değerlendirileceği belirtildi. Bakanlık, ailelerin ilettiği talep ve hususların takip edilmesinin sürecek olduğunu ve bu taleplerin ilgili merciler nezdinde titizlikle izleneceğini duyurdu.

Yeni yapı ve yargının bağımsızlığı:

Bakanlık bünyesinde doğal afetlerden kaynaklanan adli süreçlerin daha etkin ve sistematik şekilde takip edilmesi amacıyla oluşturulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının, ilgili dosyalardaki süreçleri yakından izleyeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerine saygı gösterilerek, yargı süreçlerine müdahale etmeden adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik sorumluluğun hassasiyetle yerine getirileceği ifade edildi.

Bakanlık paylaşımında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler bir kez daha rahmetle anıldı; yakınlarına ve millete sabır ve başsağlığı dilendi.

ADALET BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YAKINLARINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN OLUŞTURDUĞU ADALET PEŞİNDE AİLELERİ PLATFORMU ÜYELERİYLE BAKANLIKTA BİR ARAYA GELDİ.