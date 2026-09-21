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Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda, Fatih'teki komşu esnaf arasındaki üst kat su sızıntısı tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü; 3 yaralı, 1 gözaltı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

Olayın özeti

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın, tarafların Fatih ilçesinde komşu esnaf olmalarından kaynaklanan ve üst kattan alta su akması nedeniyle başlayan tartışmanın uzamasıyla başladığı belirtildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı ve bir kişi gözaltına alındı.

Kavganın nedeni ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre Fatih'te iş yerleri yan yana olan taraflar arasında, iş yerinin üst katından alta su akması nedeniyle önce telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın tarafları olan S.A. (64), M.A. (51) ve İ.A. (42) daha sonra M.G. (51) ile Başakşehir'de buluştu. Buluşmada tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddialara göre M.G., yanında bulunan silahla S.A. ve M.A.'ya ateş etti; M.A. ve İ.A. ise silahı ele geçirip, silahın kabzasıyla M.G.'ye müdahale etti.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Olayı duyanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastane bilgilerine göre S.A. ve M.A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, M.G.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında önce çalışmalarını yürüten ekipler, olaya karıştığı belirtilen İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler ve ifadelerin alınması devam ediyor.

Başakşehir’de parktaki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Başakşehir’de parktaki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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