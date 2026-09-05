Tunceli'de aranan zanlıya operasyon: 14 yıl 10 ay 15 gün cezası bulunan kişi cezaevine teslim edildi

operasyon ve gözaltı:

Tunceli'de hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. için yürütülen çalışmalarda sonuç alındı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

işlemler ve teslim:

Gözaltına alınan hükümlü, yapılan kimlik ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından resmî prosedür gereği cezaevine teslim edildi. Yetkililer, işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

kentte huzur ve güvenin sürdürülmesi:

Emniyet birimleri, kentteki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Bu tür yakalamaların, hukukun işletilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Yakalama, Tunceli genelinde kesinleşmiş cezası bulunan şahıslara yönelik yürütülen takip ve operasyonların bir parçası olarak kayda geçti.

TUNCELİ’DE 14 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI YAKALANDI