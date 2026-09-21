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Tunceli'de zamanın izinde unutkanlık ve bakım ele alındı

Tunceli'de düzenlenen panelde Alzheimer, sağlıklı yaşlanma ve hasta yakınlarının bakım süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de zamanın izinde unutkanlık ve bakım ele alındı

Panelde gündem ve amaç

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Tunceli'de düzenlenen panel, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Alzheimer Derneği Tunceli Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. İl protokolü ve vatandaşların katılımıyla yapılan etkinlikte amaç, toplumda Alzheimer ve demans konusundaki farkındalığı artırmak ve bakım süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımı sağlamaktı.

Uzman sunumları:

Panelde Prof. Dr. Hüseyin Alparslan Şahin, "Alzheimer Hastalığı Nasıl Başlar, Nasıl Seyreder?" başlıklı sunumuyla hastalığın başlangıç belirtilerini, seyir özelliklerini ve erken tanının önemini anlattı. Şahin'in sunumu, hem klinik belirtilerin hem de takip ve yönetim süreçlerinin anlaşılmasına odaklandı.

Fizyoterapist Sami Yıldırım ise sağlıklı yaşlanmada fiziksel aktivitenin rolüne vurgu yaptı; düzenli hareketin hem bilişsel işlevleri desteklediği hem de günlük yaşam becerilerinin sürdürülmesine katkı sağladığını aktardı.

Bakım verenlere yönelik öneriler:

Gerontolog Ercan Tunç, demans ve Alzheimer hastalarına bakım verme sürecinde karşılaşılan psikolojik ve pratik zorlukları ele aldı. Tunç, bakım verenlerin kendine bakımının, destek ağlarının ve baş etme stratejilerinin önemine dikkat çekti ve bakım planlamasında iletişim ile yapılandırılmış aktivitelere yer verilmesini önerdi.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi; oturum, hem hastalık hakkında temel bilgilerin paylaşılmasına hem de hasta yakınlarının bakım süreçlerine dair pratik önerilerin aktarılmasına olanak tanıdı. Etkinlik, toplumda bilinç oluşturma hedefine katkı sunmayı amaçladı.

TUNCELİ’DE 21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE ALZHEİMER HASTALIĞI...

TUNCELİ’DE 21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE ALZHEİMER HASTALIĞI, SAĞLIKLI YAŞLANMA VE HASTA YAKINLARININ BAKIM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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