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Tunus'ta ben guerdane'de öfke: aramaların hızlandırılması istendi

Ben Guerdane'den yola çıkan ve Akdeniz'de batan botta 12 kişi hayatını kaybetti; arama çalışmalarının yavaşlığı güneyde geniş protestolara neden oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tunus'ta ben guerdane'de öfke: aramaların hızlandırılması istendi

Ben Guerdane'de sokaklar karıştı:

Tunus'un sahil kasabası Ben Guerdanede, İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan bir mülteci botunun Akdeniz'de batması sonrası öfke sokağa taştı. Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirilmesi ve arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediği iddiaları, yüzlerce kişinin protesto gösterilerine katılmasına yol açtı.

Protestocuların bir kısmı lastik yakıp yolları kapatırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Eylemde bulunanlar, daha iyi yaşam koşulları ve ekonomik kalkınma taleplerini dile getirerek, yıllardır süren dışlanmanın ve işsizlik gibi koşulların gençleri tehlikeli deniz yolculuklarına ittiğini savundu.

Arama kurtarma çalışmaları ve tepkiler:

Bota Zarzis açıklarında cuma akşamı binerken, teknede toplam 15 kişi olduğu belirtildi. Olayda denizde yaklaşık 48 saat sürüklenen ve bir ticari gemi tarafından kurtarılan 1 kişi hayatta kalabildi. Tunus Ulusal Muhafızları, pazar itibarıyla 12 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer arasında ve halk nezdinde arama çalışmalarının hız ve koordinasyonuna yönelik sert eleştiriler yükseldi.

Protestocular, aramaların daha hızlı ve kapsamlı yürütülmesini isterken, olayın takip edilmesi ve sorumluların belirlenmesi talebinde bulundu. Bölgedeki kamuoyu, benzer trajedilerin tekrar etmesini engelleyecek somut önlemler bekliyor.

Geçmiş vakalar ve bölgesel nedenler:

Tunus'ta daha önce de benzer deniz kazaları büyük toplumsal dalgalanmalara yol açmıştı: 2018'de bir göçmen teknesinin batması sonucu 100'den fazla kişi ölmüş veya kaybolmuş ve bu olay dönemin İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasına kadar uzanmıştı. 2022'de Zarzis açıklarında yaşanan başka bir batma olayında ise en az 18 kişi yaşamını yitirmiş ve haftalar süren protestolar yaşanmıştı.

Coğrafi bakımdan Tunus'un güneydoğu kıyıları, İtalyan adası Lampedusa'ya yaklaşık 145 kilometre mesafede bulunuyor; bu yakınlık, tehlikeli deniz yolculuklarını cazip kılıyor ancak aynı zamanda hayat riski taşıyor.

Ben Guerdane'deki son olay, hem bölgesel güvenlik ve kurtarma kapasitesine dair soru işaretlerini büyütüyor hem de ekonomik ve sosyal kökenli göç nedenlerini yeniden gündeme taşıyor. Yerel halk yavaşlayan arama faaliyetleri ve tekrarlayan can kayıpları karşısında yetkililerden somut adımlar talep ediyor.

Tunus’un sahil kasabası Ben Guerdane’den İtalya’ya doğru yola çıkan ve Akdeniz açıklarında batan...

Tunus’un sahil kasabası Ben Guerdane’den İtalya’ya doğru yola çıkan ve Akdeniz açıklarında batan mülteci botunda 12 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine arama çalışmalarının hızlandırılmasını isteyen Tunuslular sokaklara döküldü.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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