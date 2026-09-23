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Turgutlu'da okul saldırısının perde arkası: zanlının ilhamı küresel ve yerel olaylardaydı

Manisa'nın Turgutlu'sunda 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 11 öğrenci yaralandı; zanlının 9 kişiyle bağlantısı araştırılıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Turgutlu'da okul saldırısının perde arkası: zanlının ilhamı küresel ve yerel olaylardaydı

Turgutlu'daki saldırının ayrıntıları

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 9. sınıf öğrencisi H.O. yanında getirdiği pompalı tüfek ile arkadaşlarına ateş açtı. Olayda 11 öğrenci yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı; bunlardan bir öğrenci taburcu edilirken, 3'ünün durumu ağır seyrediyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının olay öncesinde sokakta soğukkanlı yürüdüğü, tüfeği kontrol ederek ilerlediği görüldü. Olayın ardından yakalanan H.O. emniyete götürülerek sorgulandı.

Emniyet ifadesinde ortaya çıkanlar:

Polis kayıtlarına göre H.O.'nun emniyetteki ifadesinde, eylemi husumet nedeniyle değil, geçmişteki saldırılardan ilham alarak planladığını söylediği belirtildi. Zanlı, kendisini etkileyen isimler arasında 20 Nisan 1999'daki Columbine saldırısının failleri Eric Harris ve Dylan Klebold ile 15 Mart 2019'da Christchurch'te camiye saldıran Brenton Tarrant'ın bulunduğunu itiraf etti.

Ayrıca ifadesinde, Türkiye'de kayıtlara geçen olaylardan da alıntı yaptığı, örnek olarak 12 Ağustos 2024'te Eskişehir'deki bıçaklı saldırının faili Arda Küçükyetim ve 4 Ekim 2024'te İstanbul Fatih surlarında çifte cinayet işleyen Semih Çelik'i referans aldığını belirtti.

Hazırlık, talim ve gözaltılar:

Soruşturma ekipleri saldırının hazırlık sürecini de ortaya koydu. H.O.'nun yaklaşık bir yıl önce amcasının oğulları A.O. ve Ö.O. ile birlikte atış talimi yaptığı tespit edildi. Zanlının eylemden yaklaşık bir ay önce kuzeni M.E.A.'ya eylem yapacağını söylediği ancak kuzenin durumu ciddiye almadığı kaydedildi.

Operasyonlar sonucu, aralarında H.O., aile üyeleri, atış talimi yaptığı kuzenler ve olayda kullanılan fişekleri temin eden kişinin de bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve delil incelemeleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yaralılara yönelik tedaviler ve adli süreç hakkında bilgiler yetkili mercilerce paylaşılmaya devam edecek.

Turgutlu&#039;daki okul saldırısının detayları ortaya çıktı

Turgutlu'daki okul saldırısının detayları ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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