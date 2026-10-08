Türk dünyası 2040 vizyonuna nahcivan mirasıyla yön veriyor

İstanbul'da 17. yıl buluşması:

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunun 17'incisi, Nahcivan Anlaşması'nın 17. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Başkanı Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk devletleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda hem geçmiş 17 yıl değerlendirildi hem de önümüzdeki döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende TDT'yi "aile meclisimiz" olarak nitelendirerek teşkilatın "bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edeceğini" söyledi. Uraloğlu, TDT'nin yıllar içinde cazibe merkezi hâline geldiğine ve gözlemci devletlerin katılımıyla örnek bir işbirliği modeline dönüştüğüne dikkat çekti.

TDT'nin kurumsal yayılımı ve işleyişi:

Binali Yıldırım konuşmasında tüm amaçlarının Türk Dünyası'nı dünya milletleri arasında saygın bir konuma taşımak olduğunu belirtti ve Türk Devletleri İşbirliği Günü'nün 2040'a giderken daha emin adımlarla ve gelişmiş imkânlarla süreceğini vurguladı. Uraloğlu ise TDT bünyesinde oluşturulan 60'ı aşkın mekanizma sayesinde çok taraflı işbirliğinin güçlendiğini; küresel ve bölgesel sınamalar karşısında dayanışmanın pekiştirildiğini ifade etti.

Teşkilatın büyüyen yapısına ilişkin olarak Uraloğlu, TDT'nin ilgili ve bağlantılı kurumlarıyla ahenk içinde çalıştığını belirtti. Bu çerçevede adı geçen kuruluşlar arasında TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı ve Türk Yatırım Fonu yer alıyor. Ayrıca gözlemci devletler olarak Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımı hatırlatıldı.

Türk Dünyası 2040 vizyonu ve somut kazanımlar:

Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda çok taraflı işbirliğinin kapsamının her yıl genişletildiğini ve önümüzdeki dönemde bu vizyonun halkların hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürülmesi için yoğun çaba sarf edileceğini belirtti. Mesajında, sadece ikili ilişkilerde değil çok taraflı platformlarda da kaydedilen ilerlemenin önemine vurgu yaptı.

Ankara'da 13. zirve hazırlığı:

Uraloğlu, TDT'nin 13. zirvesinin 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla Ankara'da düzenleneceğini duyurdu. Zirvenin Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıldönümüyle aynı döneme rastladığına dikkat çekerek, başkentte kardeş ülkelerin liderlerini ağırlamaktan duyulan memnuniyeti ifade etti. Uraloğlu, Ankara Zirvesi'nin Türk Dünyası'nın bütünleşme sürecinde yeni bir merhale oluşturacağını söyledi ve İsmail Gaspıralı'nın birlik ülküsünü yeniden dünyaya duyurma hedefini vurguladı.

Dayanışma ve uluslararası görünürlük:

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında Cumhurbaşkanı'nın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kardeş ülkeler arasındaki desteğin güçlendirileceğini, ortak menfaatlerin her platformda kararlılıkla savunulacağını ve teşkilatın uluslararası görünürlüğünün artırılacağını belirtti. Küresel sınamaların yoğun olduğu bu dönemde dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Nahcivan Anlaşması'nın "yaşayan bir belge" olarak kalmasının gerekliliğini dile getirdi.

Konuşmada ayrıca, TDT'nin kısa zamanda elde ettiği kazanımların gelecek için yol gösterici olduğu; ancak hâlâ kat edilmesi gereken uzun bir mesafe bulunduğu ifade edildi. Uraloğlu, hedefi ortak refaha dönüştürmek, beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyeli birlikte harekete geçirmek ve Türk Yüzyılı'nı birlik ile dayanışma içinde inşa etmek olarak özetledi.

Resepsiyon ve yapılan açıklamalar, TDT'nin hem kurumsal derinliğini hem de bölgesel ve küresel platformlardaki etkinliğini artırma yönündeki stratejik hedeflerini bir kez daha gözler önüne serdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "AİLE MECLİSİMİZ ADDETTİĞİMİZ TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI, ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA BÖLGESİNDE VE ÖTESİNDE BARIŞ, REFAH VE İSTİKRARA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEKTİR" DEDİ.