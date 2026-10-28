Türk dünyasında ortak gelecek hedefi: kızıl elma vurgusu ve tam üyelik çağrısı

Destici: 13. zirve tarihi bir dönüm noktasıdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Devletleri Teşkilatları Birliği’nin 13’üncü zirvesini tarihi bir buluşma olarak nitelendirdi. Destici, toplantıda Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yılına dair mesaj vererek, cumhuriyetin ortak değer ve kazanım olduğunu vurguladı. Destici, cumhuriyetin Türkiye halkının ortak geleceğini, şehitlerin fedakârlığını ve ay-yıldızlı al bayrağın altında birleşen herkesi kapsadığını söyledi.

Türkiye ev sahipliğinde toplantı ve üyelik talebi:

Destici, 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin 30 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirileceğini hatırlattı. Zirveye üye ülkeler olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğunu; gözlemci statüsünde ise Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin yer aldığını aktardı. Destici, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda asıl üye olarak yer almasını arzu ettiklerini açıkça ifade etti.

Türk dünyası: tarih, kültür ve ortak gelecek:

Konuşmasında Türk dünyasının yalnızca ortak bir tarihin ve kültürün ifadesi olmadığını söyleyen Destici, ''Türk dünyası birlikte inşa edilecek bir geleceğin ve ulaşacak kızıl elmanın adıdır'' değerlendirmesinde bulundu. Yüzyıllar boyunca siyasi sınırlar ve ideolojik ayrılıklar nedeniyle birbirinden uzaklaşan halkların bugün aynı masa etrafında kendi geleceklerini konuşabilmesinin başlı başına bir kazanım olduğunu belirtti ve bununla yetinilmemesi gerektiğini vurguladı.

Destici, Türk devletleri arasında mal, sermaye, bilgi ve teknoloji akışının kolaylaşmasının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca Türk dünyasında seyahat, eğitim, çalışma ve yerleşme imkânlarının geliştirilmesi çağrısında bulundu; ekonomik ve sosyal entegrasyonun güçlendirilmesinin hem bölgesel refah hem de stratejik işbirliği bakımından önemine işaret etti.

Basın toplantısında öne çıkan mesajlar, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak zirvenin sadece diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda somut işbirliği mekanizmalarının güçlendirileceği bir platform olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Destici’nin vurgu ve talepleri, zirvenin gündem maddeleri üzerinde somut adımlar atılması beklenen bir süreç olduğunu gösteriyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATLARI BİRLİĞİ'NİN 13’ÜNCÜ ZİRVESİ’NİN TARİHİ BİR BULUŞMA OLDUĞUNU VURGULAYAN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, "TÜRK DÜNYASI BİRLİKTE İNŞA EDİLECEK BİR GELECEĞİN VE ULAŞACAK KIZIL ELMANIN ADIDIR" DEDİ.