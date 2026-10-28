Dolar 49,8326 +0,10%
Euro 55,4866 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.509,08 -0,29%
EUR/USD 1,1140 +0,08%
Brent Petrol 111,38 +1,80%
--°

Kahta'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl geleneksel törenle anıldı

Kahta'da Cumhuriyet'in 103. yılı çelenk sunma töreniyle kutlandı; saygı duruşu, İstiklal Marşı söylendi ve kutlamalar 29 Ekim'de sürecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Kahta'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl geleneksel törenle anıldı

Kahta'da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl geleneksel törenle anıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü törenlerle anıldı. Etkinlikler, Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı ve protokolün yoğun katılımıyla gerçekleşti.

törenin akışı:

Törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Büstü'ne sunuldu. Çelenk sunumunun ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve topluca İstiklal Marşı okundu.

katılımcılar ve mesajlar:

Törene Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Albay Serdar Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Atçı, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Soysal, katılımcılara teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 29 Ekim'de yapılacak tebrik kabulü ve kutlama programıyla devam edeceğini bildirdi.

Program, Kaymakam Soysal'ın gaziler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Tören, ilçede Cumhuriyet değerlerinin birlik ve birlikte anılmasına vurgu yapan geleneksel bir etkinlik olarak kayda geçti.

KAHTA’DA CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

KAHTA’DA CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beykoz buluşması: 39 ilçeden toplanan veriler İstanbul vizyonuna dönüştürülecek
images

Muş'ta 103. yıl coşkusu anıta çelenk ve yürüyüşle başladı
images

Tavşanlı’da Cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle başladı
images

Erhürman'dan korgeneral Ertan İnaltekin ve tümgeneral Şükrü Bilir'e ziyaret: güv...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Beylikdüzü'nde çarpışma sonrası araç yan yattı, sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Öğrencilerden 29 ekim kutlamasında birlik mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı