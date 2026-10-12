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Türk Telekom, COP31'de dijital altyapıyla sürdürülebilirliğe örnek olacak

Türk Telekom, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de Master Partner ve 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisi olarak dijital altyapı sağlayacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Türk Telekom, COP31'de dijital altyapıyla sürdürülebilirliğe örnek olacak

Türk Telekom COP31'e kapsamlı bir teknoloji desteğiyle katılıyor

Türk Telekom, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner olarak yer alacak. Ayrıca organizasyonun Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi rolünü üstlenen şirket, güçlü fiber ve mobil altyapısını, enerji ve kaynak verimliliğini gözeten yeni nesil teknolojileriyle kongrenin hizmetine sunacak.

altyapı ve teknoloji sağlama:

Şirket yetkilileri, COP31 kapsamındaki görevlerinin sadece iletişim bağlantılarını sağlamakla sınırlı kalmayacağını; aynı zamanda dijitalleşme ile sürdürülebilirliğin nasıl aynı platformda buluşturulabileceğine dair bir model sunacaklarını vurguladı. Türk Telekom'un güçlü fiber ve mobil ağları, kongre süresince kesintisiz iletişim sağlayacak. Bunun yanı sıra enerji tüketimini azaltan ve kaynak kullanımını etkinleştiren çözümlerle etkinlik alanında daha düşük karbon ayak izi hedefleniyor.

vizyon ve liderlik:

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yapay zekâ dijital ikizi aracılığıyla paylaştığı mesajda şirketin teknoloji birikimini COP31'e taşıyacağını belirtti. Şahin, şirketin 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımı doğrultusunda sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine yerleştirdiğini ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçası olduklarını ifade etti.

Şahin ayrıca, COP31 için kurulacak dijital altyapının uçtan uca yönetileceğini; bu sayede organizasyonun dijital ihtiyaçlarının sorunsuz karşılanacağını söyledi. Ortaya konacak teknoloji yaklaşımının yalnızca bu organizasyonu desteklemekle kalmayıp, gelecek COP'lara da ilham vermesinin hedeflendiği belirtildi.

Türk Telekom'un COP31'de üstleneceği rol, şirketin sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm hedeflerini somut uygulamalarda bir araya getirme çabasının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Enerji ve kaynak verimliliğini merkeze alan teknolojik çözümler ile Antalya'daki organizasyonun, dijital dönüşüm ile sürdürülebilir dönüşümün birlikte nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren bir örnek olması amaçlanıyor.

Şirket yetkilileri, COP31'in teknoloji sağlanmasında görev almanın yanı sıra bu deneyimin ileride düzenlenecek iklim zirvelerinde de referans teşkil etmesini beklediklerini belirtti. Türk Telekom, sunduğu altyapı ve yaklaşımla hem iletişim güvenliğini hem de etkinlik özelinde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.

TÜRK TELEKOM CEO&#039;SU EBUBEKİR ŞAHİN

TÜRK TELEKOM CEO'SU EBUBEKİR ŞAHİN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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