Çayeli bakır laboratuvarı akreditasyonla analizte öncü rolünü pekiştirdi

Laboratuvarın akreditasyon başarısı:

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.'ye bağlı Çayeli Bakır Analiz Laboratuvarı, madencilik sektöründe çözüm ve güven kaynağı olma konumunu sürdürüyor. 2016'da elde ettiği TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonu laboratuvarın kalite yönetimi ve teknik yeterliliğinin omurgasını oluştururken, 2026 yılında gerçekleştirilen TÜRKAK gözetim denetimi de başarıyla tamamlandı.

Analiz kapsamı ve metodoloji:

Laboratuvar, madencilik faaliyetleri açısından kritik öneme sahip altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko ve demir gibi elementlerin analizlerini farklı yöntemlerle yürütüyor. Metot doğrulama, iç kalite kontrol ve ölçüm izlenebilirliği uygulamaları sayesinde analiz sonuçlarının güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği sağlanıyor.

Yönetim, personel ve kalite yaklaşımı:

Laboratuvar Şefi Yeşim Hanedar Yılmaz, TÜRKAK akreditasyonunun laboratuvarın teknik yetkinliğini ve analiz sonuçlarının güvenilirliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Bizim için TÜRKAK akreditasyonu yalnızca bir belge değil, analiz sonuçlarımızın güvenilirliğinin ve teknik yetkinliğimizin bağımsız olarak değerlendirilmesi anlamına geliyor. 2016 yılından bu yana sürdürdüğümüz akreditasyon sürecinde teknolojik altyapımızı, analiz yöntemlerimizi ve çalışma sistemimizi sürekli geliştiriyoruz. 2026 yılı gözetim denetimini de başarıyla tamamlamamızda çalışma arkadaşlarımızın bilgi, deneyim ve emeğinin önemli bir payı var. Önceliğimiz, güvenilir analiz sonuçları üretirken laboratuvarımızın teknik yetkinliğini ve kalite standartlarını geliştirmeye devam etmek" dedi.

Süreç iyileştirmeleri ve teknolojik yatırımlar:

Laboratuvar, akreditasyonu sadece periyodik denetimler zinciri olarak görmüyor; bunun yerine sürekli gelişimi destekleyen bir kalite yönetim sistemi olarak uyguluyor. Son dönemde ICP-OES cihazının yenilenmesi, altın analiz süreçlerinin geliştirilmesi ve Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LIMS) ile analiz süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar öne çıktı. Ayrıca analiz metotlarının doğrulanması, kalite kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ve personelin teknik yetkinliğinin artırılmasına dönük uygulamalar hayata geçirildi.

Madencilikte güven ve süreklilik:

Bu adımlar, Çayeli Bakır Analiz Laboratuvarı'nı madencilik sektöründe güvenilir analiz sonucu üreten bir merkez olarak konumlandırmaya devam ettiriyor. Cengiz Holding grup şirketi statüsündeki laboratuvarın teknoloji, kalite yönetimi ve insan kaynağı yatırımları, sektör paydaşları açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPISINI VE ANALİZ YÖNTEMLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN LABORATUVAR, MADENCİLİK FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYAN ELEMENTLERİN ANALİZİNDE TEKNİK YETERLİLİĞİNİ VE KALİTE STANDARTLARINI SÜRDÜRÜYOR.