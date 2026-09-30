İncirliova'da altyapı atağı: Sandıklı'ya 1,3 milyar lira yatırım

İncirliova Sandıklı altyapı çalışmaları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Sandıklı Mahallesi'nde başlatılan altyapı yatırımı aralıksız devam ediyor. Proje, bölgenin mevcut ihtiyaçlarını karşılamayı ve uzun vadede sağlıklı bir altyapı sunmayı hedefliyor.

projenin kapsamı:

Toplam 1 milyar 300 milyon Türk Lirası yatırım bedeline sahip çalışmada, hatların uzunlukları net olarak planlandı: 38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ile 9 bin 900 metre yağmur suyu hattı inşa edilecek. Yapım işleri farklı noktalarda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

yürütme, zamanlama ve hedefler:

Projenin uygulamasını yürüten ASKİ, şantiyelerde koordineli çalışma sürdürüyor ve altyapı yatırımlarının bölge halkına kesintisiz hizmet sunması amaçlanıyor. Özlem Çerçioğlu yatırımların kent genelinde süreceğini vurgulayarak, "Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi kentimizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımımızda da çalışmalar aralıksız sürüyor. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte taşkın riskinin azalacağını, atık su yönetiminde iyileşme yaşanacağını ve bölge yaşam kalitesinin yükseleceğini belirtiyor. Çalışmaların etaplar halinde planlanıp uygulandığı, vatandaş bilgilendirmelerinin sürdüğü bildirildi.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNE BAĞLI SANDIKLI MAHALLESİ’NE 1,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM KAPSAMINDA 38 BİN 800 METRE KANALİZASYON VE 9 BİN 900 METRE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILACAK.