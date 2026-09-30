Dolar 49,0143 +0,03%
Euro 55,6990 +0,20%
Bist 12.143,34 -1,20%
Altın Gram 6.642,03 +0,84%
EUR/USD 1,1360 +0,11%
Brent Petrol 97,07 +0,95%
--°

İncirliova'da altyapı atağı: Sandıklı'ya 1,3 milyar lira yatırım

İncirliova Sandıklı Mahallesi'nde 1,3 milyar TL'lik altyapı projesi sürüyor; 38 bin 800 m kanalizasyon ve 9 bin 900 m yağmur suyu hattı yapılıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova'da altyapı atağı: Sandıklı'ya 1,3 milyar lira yatırım

İncirliova Sandıklı altyapı çalışmaları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Sandıklı Mahallesi'nde başlatılan altyapı yatırımı aralıksız devam ediyor. Proje, bölgenin mevcut ihtiyaçlarını karşılamayı ve uzun vadede sağlıklı bir altyapı sunmayı hedefliyor.

projenin kapsamı:

Toplam 1 milyar 300 milyon Türk Lirası yatırım bedeline sahip çalışmada, hatların uzunlukları net olarak planlandı: 38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ile 9 bin 900 metre yağmur suyu hattı inşa edilecek. Yapım işleri farklı noktalarda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

yürütme, zamanlama ve hedefler:

Projenin uygulamasını yürüten ASKİ, şantiyelerde koordineli çalışma sürdürüyor ve altyapı yatırımlarının bölge halkına kesintisiz hizmet sunması amaçlanıyor. Özlem Çerçioğlu yatırımların kent genelinde süreceğini vurgulayarak, "Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi kentimizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımımızda da çalışmalar aralıksız sürüyor. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte taşkın riskinin azalacağını, atık su yönetiminde iyileşme yaşanacağını ve bölge yaşam kalitesinin yükseleceğini belirtiyor. Çalışmaların etaplar halinde planlanıp uygulandığı, vatandaş bilgilendirmelerinin sürdüğü bildirildi.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNE BAĞLI SANDIKLI MAHALLESİ’NE 1,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM KAPSAMINDA 38...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNE BAĞLI SANDIKLI MAHALLESİ’NE 1,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM KAPSAMINDA 38 BİN 800 METRE KANALİZASYON VE 9 BİN 900 METRE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer'de kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları denizde dalga oluşturdu
images

Atıkları ayrıştırıp geleceğe yatırıyoruz: İlkadım'da Kalkancı sıfır atık örneği
images

Sarıyer'de deniz dalgaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını doğruladı
images

Arı şahinleri rehabilitasyon sonrası çipe takılan kuşla birlikte doğaya salındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bartın'da kaçak titanyum operasyonu: yaklaşık 8 ton ele geçirildi

Bartın ırmağında tekrarlayan köpüklenme tarım ilaçlarını işaret ediyor

Muradiye'de sahada hazırlık ve koordinasyon sınandı

Batman'da durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid: bir tutuklama, bir adli kontrol

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor