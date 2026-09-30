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İvrindi'de ulaşım konforu artıyor: 1.100 metrelik sıcak asfalt tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir, asfalt seferberliğiyle İvrindi TOKİ ve mezarlık yolunda 1.100 metre sıcak asfaltı tamamlayıp ulaşımı iyileştirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Aslı Han

İvrindi'de ulaşım konforu artıyor: 1.100 metrelik sıcak asfalt tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir'den İvrindi'ye yol yatırımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede eş zamanlı yürüttüğü asfalt seferberliği kapsamında İvrindi ilçesinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ ve mezarlık yolunda 1.100 metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirdi.

çalışmanın kapsamı:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma, Başkan Ahmet Akın öncülüğünde yürütülen asfalt seferberliğinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Tamamlanan asfaltlama ile ilçe merkezindeki ulaşım akslarının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi; sürdürülebilir ulaşım standartlarının sağlanması hedefleniyor.

vatandaşların değerlendirmesi:

Bölgede yaşayanlar, yolun eski halinin özellikle yağışlı ve kuru havalarda büyük sıkıntı yarattığını belirtti. Vatandaşlar yapılan çalışmayla artık toz ve çamur sorunundan kurtulduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Yetkililer ise 20 ilçede eş zamanlı süren çalışmaların ilçe merkezlerinde ulaşım konforunu artırmayı amaçladığını vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ederken, İvrindi'de tamamlanan sıcak asfalt uygulaması bölgedeki günlük ulaşım akışını ve yaşam kalitesini doğrudan iyileştirmeyi hedefliyor.

AHMET AKIN’DAN İVRİNDİ’NİN YOLLARINA MODERN DOKUNUŞ

AHMET AKIN’DAN İVRİNDİ’NİN YOLLARINA MODERN DOKUNUŞ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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