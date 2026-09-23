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Türkiye'nin 24 çeyreklik büyüme serisi ve ihracatta yeni rekorlar

Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Kongresi'nde Türkiye ekonomisinin 24 çeyrektir büyüdüğünü, mal ve hizmet ihracatının rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:13

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Türkiye'nin 24 çeyreklik büyüme serisi ve ihracatta yeni rekorlar

istanbul ticaret kongresi'nden güçlü mesajlar

"Değişen Dünyada İstikrar Paradigması: Küresel Ticaretin Sorumluluk Perspektifiyle Yeniden İnşası" temasıyla düzenlenen İstanbul Ticaret Kongresi, kamu, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirdi. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Rektör Necip Şimşek ve Kongre Başkanı Nazım Ekren yaptı.

Kongrede Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile uluslararası iş dünyası ve akademiden isimler küresel ticaretin değişen dengelerini, jeopolitik riskleri, yeşil ve dijital dönüşümü, ticaretin normları ve etik değerlerini ele aldı.

ekonomide büyüme ve başlıca göstergeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdüğünü ve böylece aralıksız büyüme süresinin 24 çeyreğe ulaştığını vurguladı. Yılmaz, gayrisafi yurt içi hasılanın 2025 yılında 1,6 trilyon dolar seviyesine çıktığını, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 1,7 trilyon doları aştığını kaydetti.

Yılmaz, küresel şokların sıklaştığı bir ortamda Türkiye'nin üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle pozitif ayrıştığını belirtti; küresel büyüme ve ticaretteki belirsizliklere rağmen ülkenin dayanıklılığına dikkat çekti.

ihracat, hizmet ticareti ve destekler

İhracat verileri konuşmanın merkezindeydi. Yılmaz, mal ihracatının 2002 yılında 36 milyar dolar iken 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Hizmet ihracatı ise 2002'de 14 milyar dolar iken 2025'te 125 milyar dolara çıktı ve Türkiye hizmet ihracatında 22'nci sıraya yerleşti. Sağlanan 63 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlasıyla ülke dünyada altıncı sırada yer aldı.

Yılmaz, mal ve hizmet ihracatının 2025'te toplamda yaklaşık 400 milyar dolar'a yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 280 milyar dolar'ı geçtiğini ve mal ile hizmet ihracatının 405 milyar dolar'a aşmasının beklendiğini ifade etti.

Reel sektöre verilen destekleri de aktaran Yılmaz, firmaları ihracata hazırlamadan pazarlamaya, tasarımdan tedarikçilik rolüne kadar her aşamada desteklediklerini, seçici yaklaşımla ihracatçıların finansmana erişimini genişlettiklerini belirtti. Ayrıca 2025 yılında mal ve hizmet ihracatına toplam 33 milyar lira destek sağlandığını, 2026 yılı için bu amaçla ayrılan toplam bütçenin 45 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

küresel riskler ve Türkiye'nin rolü

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise küresel ticaretin yeniden inşasında Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Avdagiç, Türkiye'nin son 25 yılda sağladığı ekonomik istikrar, altyapı, nitelikli işgücü, ikiz dönüşümdeki kararlılık, savunma sanayiindeki birikim ve lojistik avantajlarıyla bu süreçte önemli bir aktör olduğunu savundu.

Avdagiç, UNCTAD verilerine göre 2025'te küresel mal ve hizmet ticaretinin 35,2 trilyon dolar'ı aşarak rekor kırdığını hatırlattı ve korumacı politikalar, jeopolitik gerilimler ile tedarik zincirindeki kırılmaların dünya ticareti için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel GSYH'de yaşanabilecek daralmaya ilişkin uyarılarına dikkat çekti.

Kongre, somut politika önerilerini ve dört oturumlu yol haritasını tartışmaya açarken, katılımcılar küresel ticarette sorumluluk temelli yeniden inşa gerekliliği üzerinde durdu.

&quot;DEĞİŞEN DÜNYADA İSTİKRAR PARADİGMASI: KÜRESEL TİCARETİN SORUMLULUK PERSPEKTİFİYLE YENİDEN İNŞASI&quot;...

"DEĞİŞEN DÜNYADA İSTİKRAR PARADİGMASI: KÜRESEL TİCARETİN SORUMLULUK PERSPEKTİFİYLE YENİDEN İNŞASI" TEMASIYLA KAMU, İŞ DÜNYASI, AKADEMİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİREN İSTANBUL TİCARET KONGRESİ BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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