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Turunç Masa ağustosta yoğun mesaisini tamamladı: binlerce başvuru takip edildi, memnuniyet yükseldi

Turunç Masa, Ağustos'ta 11.596 görüşme yaptı; 9.625 başvuru sonuçlandı, 3.558 kişiye süreç bildirildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık en çok başvuru aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Turunç Masa ağustosta yoğun mesaisini tamamladı: binlerce başvuru takip edildi, memnuniyet yükseldi

Turunç Masa'nın ağustos raporu

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, Ağustos ayında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Koordinasyon Merkezi tarafından yönetilen takip sürecinde ay boyunca toplam 11.596 görüşme gerçekleştirildi; sistemde kaydedilen başvurular ise ayrı bir takip hattı oluşturdu.

başvuru sayıları ve iletişim kanalları:

2014'te kurulan Turunç Masa, çağrı merkezi, başvuru masası, internet, e‑posta, CİMER ve sosyal medya üzerinden gelen talepleri tek merkezde topluyor. Ağustos ayında sisteme toplam 11.189 başvuru iletildi. Bunların 9.286'sı, yedi gün yirmi dört saat hizmet veren 444 80 07 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla kayda geçti.

Başvuru oluşturulduğunda başvuru sahibine SMS ile başvuru numarası gönderiliyor ve işlem takibi sağlanıyor. İşlemi devam eden başvurular hakkında en geç 48 saat içinde vatandaşa bilgi veriliyor; Ağustos ayında bu kapsamda 3.558 başvuru için süreç bilgilendirmesi yapıldı.

çözüm, yönlendirme ve sektör dağılımı:

İşlem tamamlanan başvuruların sonuçları başvuru sahibine bildiriliyor; talep belediyenin yetkisinde değilse ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Ağustos ayında çözüme kavuşturulan başvuru sayısı 9.625 olarak açıklandı.

Belediyenin görev alanı dışında kalan 249 başvurudan 172'si Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, 31'i ASAT'a, 26'sı CK Akdeniz'e ve 20'si UKOME'ye iletildi.

Müdürlüklere göre dağılımda öne çıkan birimler şunlar oldu: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 1.966 kayıtla ilk sırada, ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü 1.944 ve Saalık İşleri Müdürlüğü 1.926 ile takip edildi. Ağustos ayında en sık iletilen konular arasında işyeri ambalaj atıklarının alınması, evde bakım hizmetleri, hasta nakil, danışmanlık hizmetleri, sokak kedileri ve sokak hayvanlarının tedavisi, diyetisyen randevusu ve ağaç budama yer aldı.

memnuniyet ve hizmet değerlendirmesi:

Turunç Masa'nın genel memnuniyet oranı geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Ağustos 2025'te % 95,13 olan memnuniyet, Ağustos 2026'da % 95,67'ye yükseldi; bu artış hizmet süreçlerinin izlenmesi ve zamanında bilgilendirme uygulamalarının sonucu olarak değerlendirildi.

Koordinasyon Merkezi, başvurunun açılmasından sonuçlanmasına kadar süreci izlemeye devam ediyor ve vatandaşlara düzenli bilgilendirme sağlamayı sürdürecek.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ&#039;NİN HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİŞİM SİSTEMİ TURUNÇ MASA, AĞUSTOS AYINDA...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİŞİM SİSTEMİ TURUNÇ MASA, AĞUSTOS AYINDA 11 BİN 596 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİRKEN 3 BİN 558 BAŞVURU İÇİN SÜREÇ BİLGİLENDİRMESİ YAPTI, ÇÖZÜMLENEN 9 BİN 625 BAŞVURUNUN SONUCUNU VATANDAŞLARA BİLDİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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