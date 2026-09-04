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Genç KAYMEK'te yeni dönemde ücretsiz kurslar ve sınırlı kontenjanlar

Genç KAYMEK'in 2026-2027 ücretsiz kurs kayıtları 10 merkezde sürüyor; 4'üncü sınıftan YKS'ye kadar ders takviyesi, LGS-YKS hazırlığı ve kültürel etkinlikler sunuluyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Genç KAYMEK'te yeni dönemde ücretsiz kurslar ve sınırlı kontenjanlar

Genç KAYMEK 2026-2027 eğitim dönemi kayıtları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK çatısı altındaki Genç KAYMEK, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için ücretsiz kurs kayıtlarını sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, öğrenci ve genç odaklı hizmetlere öncelik vererek akademik destek ve sosyal-kültürel gelişim imkânlarını artırmayı hedefliyor.

Kapsamlı akademik destek ve sosyal faaliyetler:

Genç KAYMEK, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesine yönelik programlar sunuyor. Program kapsamında ders takviyeleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları ile birlikte kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler yer alıyor. Amaç, öğrencilerin okul başarılarını desteklemek, sınavlara donanımlı hazırlanmasını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Akademik eğitim kadar yetenek keşfi, yeni arkadaşlıklar kurma ve kişisel gelişime dönük çalışmalar da programın önemli parçaları arasında bulunuyor. Bu sayede öğrenciler hem sınav hem de sosyal beceri yönünden desteklenmiş oluyor.

10 merkezde sınıf bazlı eğitim dağılımı:

2026-2027 dönemi için Genç KAYMEK, kent genelinde 10 merkezde faaliyet gösterecek. Merkezlerin sınıf bazlı programları şu şekilde planlandı:

Genç KAYMEK Beyazşehir ve Bahçelievler: 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS ve YKS hazırlık kursları.

Genç KAYMEK Anayurt: 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS kursları.

Genç KAYMEK TOKİ Değer Gençlik Merkezi: 4, 5, 6, 7, 9 ve 10'uncu sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS hazırlık kursları.

Genç KAYMEK Argıncık ve Ziya Gökalp: 4, 5, 6, 7 ve 9'uncu sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS hazırlık kursları.

Genç KAYMEK Erciyes-Eskişehir Bağları, Yeşil Mahalle ve Mithatpaşa: 4, 5, 6 ve 7'nci sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS hazırlık kursları.

Genç KAYMEK İhtisas: 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik ders takviyeleri ile YKS hazırlık kursları.

Ücretsiz kayıt, sınırlı kontenjan ve başvuru bilgileri:

Tüm kurslar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor; ancak kontenjanlar sınırlı. Kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını www.kaymekonline.com üzerinden yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen öğrenci ve veliler 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan iletişime geçebilir.

Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK aracılığıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı ve öğrencilerin hem akademik hem sosyal yönden güçlenmesini desteklemeyi sürdürecek. Genç KAYMEK, "Derslerine destek ol, sınavlara daha güçlü hazırlan, yeteneklerini keşfet, yeni arkadaşlıklar kur, kendini geliştir, geleceğine yatırım yap" çağrısıyla Kayseri'deki öğrencileri yeni döneme davet ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ MARKA KURULUŞU KAYMEK BÜNYESİNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ MARKA KURULUŞU KAYMEK BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GENÇ KAYMEK’İN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ KURSLARI İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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