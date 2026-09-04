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Mezarı nerede: Kahramanmaraş saldırganının defin yeriyle ilgili belirsizlik sürüyor

Ayser Çalık Ortaokulu saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin Osmaniye'ye defnedildiği iddiası 142 gündür doğrulanmadı; mezar yeri hâlâ bilinmiyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:50

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mezarı nerede: Kahramanmaraş saldırganının defin yeriyle ilgili belirsizlik sürüyor

Mezar yeri iddiası ve açıklama eksikliği:

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026'da gerçekleşen silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin cenazesinin 16 Nisan tarihinde Osmaniye'ye defnedildiği yönünde haberler yayıldı. Ancak resmi makamlar, bu iddiaya ilişkin açık ve doğrulanabilir bir mezar yeri veya mezar taşı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadı.

Resmi süreçte açıklananlar:

Başsavcılık, Mersinli'nin öldüğünü ve defin ruhsatının düzenlendiğini doğruladı; fakat defin yerinin Osmaniye olduğuna dair kesin bir beyan yapılmadı. Bazı medya organları 16 Nisan'da Osmaniye'de defin edildiğini yazsa da, aradan geçen 142 gün içinde bu iddiayı destekleyecek somut bir emare kamuoyuna yansımadı.

Soru işaretleri ve kamuoyunun beklentisi:

Mezar yerinin belirgin olmaması, iddianın doğrulanmasını engelliyor ve olayla ilgili belirsizliği artırıyor. Yetkili kurumların hangi bilgileri ellerinde bulundurduğunu açıklaması ve şeffaflık sağlaması kamuoyunun beklentileri arasında yer alıyor.

Somut bir mezar taşı, mezar yeri veya resmi kayıt paylaşılmadığı sürece Osmaniye'ye defnedildiği iddiası bağımsız olarak doğrulanmış sayılmıyor; bu nedenle cenazenin nereye defnedildiği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

OSMANİYE BELEDİYESİ AİLE MEZARLIĞI

OSMANİYE BELEDİYESİ AİLE MEZARLIĞI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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