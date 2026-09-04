Menopoz tedavisinde tek beden yaklaşımı yok: hormon seçimi kişiselleştirilmeli

Menopoz yönetiminde kişiye özel değerlendirme şarttır:

Menopoz dönemi; sıcak basması, gece terlemesi, uyku bozuklukları, vajinal kuruluk ve duygu durum değişiklikleri gibi şikâyetlerle yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Liv Hospital Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Faik Tamer Sözen, hormon tedavisinin bu belirtilerin kontrolünde etkili olabileceğini ancak tedavi kararının basit bir reçete ile verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

kimler hormon tedavisine uygun olmayabilir:

Sözen, tedavi kararı verilirken kadının yaşı, menopozun özellikleri, şikâyetlerin şiddeti, genel sağlık durumu ve kişisel riskleri bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle meme veya rahim kanseri öyküsü, nedeni açıklanamayan vajinal kanama, geçirilmiş kan pıhtısı, bazı karaciğer hastalıkları ve belirli kalp-damar sorunları olan kadınlarda hormon tedavisi seçeneğinin dikkatle ele alınması gerektiğini söylüyor.

doz, tür ve süre kişiye göre belirleniyor:

Hormon tedavisinde yalnızca başlama kararı değil; kullanılacak hormonun türü, dozu, uygulama şekli ve tedavi süresi de önem taşıyor. Sözen, tedavinin fayda ve risk dengesinin zaman içinde yeniden değerlendirildiğini ve gerektiğinde tedavinin yeniden düzenlenebileceğini ifade ediyor. Amaç, kişinin ihtiyacına en uygun tedaviyi en doğru doz ve yöntemle sunmak olarak özetleniyor.

vajinal şikâyetlerde lokal seçenekler ve hormon dışı yaklaşımlar:

Östrojen düzeyindeki azalma vajinal kuruluk, yanma, cinsel ilişki sırasında ağrı ve bazı idrar yolu yakınmalarına yol açabiliyor. Bu durumda sistemik hormon tedavisi yerine lokal östrojen uygulamaları değerlendirilebiliyor. Sözen, sistemik ve lokal yaklaşımların farklı amaçlara hizmet ettiğini ve seçimin kadınların şikâyetleri ile sağlık geçmişine göre yapılması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca menopoz yönetimi yalnızca hormon kullanımıyla sınırlı değil. Kemik sağlığının korunması, uyku düzeninin iyileştirilmesi, cinsel sağlığın desteklenmesi, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite gibi önlemler yaşam kalitesini korumada önemli rol oynuyor. Hormon tedavisi, bu bütüncül plan içinde uygun görülen kadınlara önerilen seçeneklerden biri olarak yer almalı.

Op. Dr. Faik Tamer Sözen son olarak, menopoza yaklaşımda "herkese aynı" yöntem yerine kişiye özel tedavi anlayışının benimsenmesi gerektiğini, karar verirken kişisel sağlık geçmişinin, mevcut şikâyetlerin ve risk faktörlerinin birlikte değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

TAMER SÖZEN