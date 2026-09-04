Taranto'da yükselen performans: Türkiye 111 madalyayla ikinci oldu

taranto 2026'da Türkiye'nin genel bilançosu

İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları, Erasmo Iacovone Stadyumu'nda yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye organizasyonu 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla ikinci sırada tamamladı. Turnuvada 26 ülke 30 branşta mücadele ederken, Türkiye'yi 137 kadın ve 197 erkek toplam 334 sporcu temsil etti.

milli takımın performans çizgisi:

Hentbol dışında 29 branşta yarışan Türkiye, organizasyonun ilk gününü madalya sıralamasında zirvede bitirdi ve oyunlar boyunca genellikle ikinci sıradaki yerini korudu. Taranto'daki 111 madalya, Türkiye'nin Oran 2022'deki 108 madalyalık performansını geride bıraktı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki toplam madalya sayısı 425 altın, 297 gümüş ve 356 bronz olmak üzere 1.078'e yükseldi.

1000. madalya ve tören anı:

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki 1000. madalyası, Taranto'nun dördüncü gününde geldi. Kadınlar güreş 53 kilo finalinde İspanyol Carla Jaume Soler'i teknik üstünlükle mağlup eden Zeynep Yetgil Kamal, altın madalyayla birlikte bu tarihî eşiği de Türkiye adına geçirdi. Kapanış töreninde Türk bayrağını milli halterci Cansel Özkan ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı. Törende Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese ve Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkan Vekili Mehrez Boussayene konuştu; oyunların bayrağı 2030 ev sahibi Kosova'ya teslim edildi ve bayrağı Priştine Belediye Başkanı Prparim Rama aldı.

ilkler, rekorlar ve öne çıkan sporcular:

Taranto 2026'da Türk sporcular birçok branşta ilkleri ve rekorları yazdı. Badminton kadınlar teklerde şampiyon olan Neslihan Arın, 2013, 2018 ve 2022'nin ardından dördüncü kez Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak bu alanda ilki gerçekleştirdi. Atıcılıkta Safiye Temizdemir, kadınlar trapta Akdeniz Oyunları şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu oldu. Ritmik cimnastikte Hatice Gökçe Emir, bireysel genel tasnifte 106 bin 850 puanla Türkiye'ye branştaki ilk madalyasını altın olarak getirdi.

Programda ilk kez resmi branş olarak yer alan paletli yüzmede Kaan Efe Kaya erkekler 400 metre çift palette Türkiye'nin ilk Akdeniz altınını kazandı. 4x400 metre karışık bayrak takımı (Kubilay Ençü, Simay Özçiftçi, İsmail Nezir ve Sıla Koloğlu) 3:14.85'lik dereceyle Türkiye'ye bayrak yarışı alanında ilk şampiyonluğu getirdi. Kadınlar 4x100 metre bayrak takımında Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Elif Polat 44.05'lik zamanda Türkiye rekoru kırarak bronz madalya elde etti.

Halterde Cansel Özkan kadınlar 53 kilo koparmada 91 kg ile; Yusuf Fehmi Genç ise erkekler 75 kilo silkmede 187 kg ile Akdeniz Oyunları rekoru kırdı. Atıcılıkta İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz karmada 576 puanla oyunlar rekoru kırarak şampiyon oldu.

güreş, taekwondo ve takım sporlarındaki başarı:

Güreşte Türkiye toplam 15 madalya (8 altın, 3 gümüş, 4 bronz) kazandı. Erkekler serbest stilde altı sıkletin tamamında kürsüye çıkılırken, kadınlarda da altı sıkletin tamamında madalya elde edildi. Kadınlarda Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil Kamal, Elvira Süleyman ve Nesrin Baş; erkeklerde Muhammed Karavuş, Yunus Emre Başar, Ahmet Duman ve Hakan Büyükçingil altın madalyaya ulaştı.

Taekwondo Milli Takımı, 5 altın ve 1 bronzla branşın en başarılı ülkesi oldu ve tarihlerindeki en iyi Akdeniz Oyunları performansını sergiledi. Kadınlarda Elif Sude Akgül, Hatice Kübra İlgün, Işıl Zafer ve Sude Yaren Uzunçavdar; erkekler 58 kiloda Enes Kaplan altın madalya kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek organizasyonu namağlup şampiyon tamamladı ve 21 yıl aradan sonra Akdeniz Oyunları'nda altın madalya elde etti.

Taranto'da ayrıca okçuluk, judo, masa tenisi, atıcılık, boks, eskrim, yüzme ve artistik cimnastik gibi branşlarda da Türkiye'ye altın getiren isimler oldu; listede Tuğçe Beder, Tuana Gülenay, İbrahim Tataroğlu, Abdullah Talha Yiğenler-Ece Haraç çifti, Mehmethan Çınar, Enver Yıldırım, Hüseyin Emre Sakçı ve Doruk Yoğurtçuoğlu gibi sporcular yer aldı.

madalya sıralaması ve tarihi perspektif:

Taranto 2026'da ev sahibi İtalya 74 altın, 78 gümüş ve 72 bronz ile toplam 224 madalyayla zirvede yer aldı. Türkiye ikinci, Yunanistan üçüncü oldu. Akdeniz Oyunları 1951'de başlamış olup Taranto ile 75. yılını kutladı; Türkiye ilk organizasyondan bu yana kesintisiz katıldı ve daha önce 1971 İzmir ile 2013 Mersin'de ev sahipliği yaptı. Bir sonraki oyunlar 2030'da Priştine'de düzenlenecek.

İTALYA'NIN TARANTO KENTİNDE 21 AĞUSTOS-3 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 20. AKDENİZ OYUNLARI, ERASMO IACOVONE STADYUMU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPANIŞ TÖRENİYLE SONA ERDİ. TÜRKİYE, ORGANİZASYONU 41 ALTIN, 28 GÜMÜŞ VE 42 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 111 MADALYAYLA İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI.