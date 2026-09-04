Zabıtanın 200. yılına Gaziosmanpaşa'dan yeni hizmet merkezi

Yeni hizmet merkezi:

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü için yeni bir hizmet merkezi kazandırdı. Kısa sürede hazırlanan bina, personelin çalışma şartlarını iyileştirmek ve zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla tasarlandı.

açılış ve 200. yıl vurgusu:

Açılış töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz, yeni merkezin teşkilat için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Karadeniz, "Gerçekten yoğun bir şekilde gayret eden zabıta teşkilatımız için çok anlamlı bir gün. Onları böyle güzel, nezih bir binaya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Açılış, hem kuruluş yıldönümüne hem de Zabıta Haftası'na denk getirildi.

çalışma koşulları ve hizmet erişimi:

Hizmet merkezi, teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda birimlerin görev alanlarına göre planlandığı bir yerleşime kavuşturuldu. Personele daha ferah, düzenli çalışma ortamları sunulurken, binada sosyal ve yeşil alanlara da yer verildi. İlçenin merkezi bir noktasında konumlanan merkezle vatandaşların zabıta hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması; saha ekiplerinin ise ilçedeki farklı görevlere daha hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Karadeniz, zabıta personelinin belediyenin sahadaki en yakın temsilcilerinden biri olduğunu belirterek sabah erken saatlerden geceye kadar süren yoğun tempodaki hizmetlerine teşekkür etti. "Zabıtamız sadece belediyemizin bir birimi değil; sahada bizi birinci elden temsil eden personelimiz" sözleriyle personelin çok yönlü görevlerine dikkat çekti.

projeler ve öncelikler:

Yeni hizmet merkezinin hayata geçirilmesinde önceliğin çalışanların memnuniyeti olduğuna dikkat çeken Karadeniz, personel memnuniyeti ile sunulan hizmet kalitesi arasında doğrudan bağ bulunduğunu vurguladı: "Biliyoruz ki önce personelimiz mutlu olacak. Onlar mutlu olacak ki sahada iyi bir performans ortaya koyabilsin, iyi hizmet verebilsin."

Karadeniz ayrıca bu merkezin son bir yılda Gaziosmanpaşa'ya kazandırılan 16 projeden biri olduğunu belirtti. "Hamdolsun, bu zorluklara rağmen ekibimizle birlikte gayret ettik ve son bir sene içerisinde Gaziosmanpaşa’ya 16 proje kazandırdık" sözleriyle sürece dikkat çekti. Yeni bina, Zabıta Müdürlüğü'nün personel alanlarından birim düzenlemelerine kadar teşkilatın ihtiyaçları gözetilerek hizmet vermeye başladı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. ERAY KARADENİZ, YENİ MERKEZİN SON BİR YILDA İLÇEYE KAZANDIRDIKLARI 16 PROJEDEN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.