tutuklu başkanın duruşmasında sağlık krizi: şeker yükselmesi sonucu bayıldı

Duruşma sırasında sağlık durumu:

Bolu Belediyesi eski başkanı ve görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Ankara Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada beyan verdiği sırada şekerinin yükselmesi nedeniyle fenalaşarak bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duruşmaya ara verildi, Özcan'a ilaçları verilip kontrolleri yapıldı.

Mahkeme sürecinde Özcan, sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliyesini talep etti. Duruşmada verdiği beyanlarda, kan değerlerinin kritik düzeylere çıktığını ve 18 saat boyunca kan şekerinin 400'ün üzerinde seyrettiğini belirtti. Ayrıca doktorların akut pankreatit riskine işaret ettiğini aktardı.

Soruşturma ve iddialar:

Dava, haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle aralarında tanju özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında açıldı. Sanıklar hakkında ayrıca "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yer alıyor.

Duruşma sabahı Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal salonlarda hazır bulundu.

Özcan'ın savunması ve iddiaları:

SEGBİS bağlantısı üzerinden söz alan Özcan, ilk celse verilen ara kararları eleştirdi ve tutukluluk hallerinin savunmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Özcan, "6 ay 8 gün oldu tutukluluk durumu" ifadelerini kullandı ve sorgulamalar ile gözaltı sürecine yönelik olarak, "28 Şubat'ta beni ve arkadaşlarımı gözaltına aldılar" diye konuştu.

Özcan ayrıca sürecin kendisine yönelik bir operasyon olduğunu savundu: "Bunlar beni çıkartmamak için yapılmış operasyonlar. Ben bunu görüyorum üzülüyorum ama en çok arkadaşlarıma üzülüyorum." Belediyedeki personel ve birimlerle ilgili tutuklamalara yönelik tepkisini de yineledi.

Duruşma sırasında sağlık sorunlarına ilişkin konuşmasında Özcan, "1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı. Vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor. Kendimi acındırmak istemiyorum... hakim bey sizin insafınıza bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararları ve duruşma takvimi:

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Tanju Özcan ile 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Adli kontrol altında olan diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin sürmesine hükmedildi.

Mahkeme, duruşmayı 19 Ekim tarihine erteledi. Tahliye talebi ve sağlık gerekçeleri hakkında mahkeme kararında belirtilen gerekçeler duruşma tutanağına yansıdı.

Bu duruşma, iddialar, sağlık iddiaları ve tutukluluk sürecine ilişkin tartışmalar nedeniyle kamuoyunda yakından izlenmeye devam ediyor.

BOLU’DA ‘RÜŞVET’ SORUŞTURMASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VE ANKARA’DA TUTUKLU BULUNAN BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN, MAHKEMEDE BEYAN VERDİĞİ ESNADA ŞEKERİNİN YÜKSELMESİ SONUCUNDA FENALAŞARAK BAYILDI. TANJU ÖZCAN, " 1 YILDA 25 KİLO VERDİM. BENİM ARTIK KİLO VERECEK HALİM KALMADI. VÜCUTTA ERİYECEK YAĞ KALMADIĞI İÇİN KASTAN GİDİYOR. KENDİMİ ACINDIRMAK İSTEMİYORUM BÖYLE BİR DURUMA DÜŞMEK İSTEMİYORUM AMA HAKİM BEY SİZİN İNSAFINIZA BIRAKIYORUM" DEDİ.