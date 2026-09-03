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Tuzla'da kimyasal fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tuzla'da kimyasal fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

yangının çıktığı yer ve ilk müdahale:

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü ve ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada kimyasal malzemelerin bulunması nedeniyle söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Ekipler, güvenlik önlemlerini alarak ve bölgeyi tahliye ederek müdahaleye girişti.

yangının son durumu ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak yoğun alev ve hasar nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayın son hali ve müdahale anları havadan görüntülendi.

Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı; olayla ilgili çalışmanın sürdüğü bildirildi.

TUZLA&#039;DA KİMYASAL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN YAKLAŞIK 4 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KISMİ OLARAK...

TUZLA'DA KİMYASAL FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN YAKLAŞIK 4 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KISMİ OLARAK KONTROL ALTINA ALINDI. YANAN FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, YANGININ SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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