Ulaşım ağıyla Kocaeli kitap fuarına kolay erişim

Kocaeli kitap fuarı ulaşım planı açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı boyunca ziyaretçilerin alana güvenli ve konforlu erişimini sağlamak üzere kapsamlı bir ulaşım planı hazırladı. Plan; trafik düzenlemeleri, ilçelerden ve üniversiteden ring seferleri, deniz ulaşımı ve fuar çevresinde tahsis edilen ücretsiz otoparkları içeriyor.

Geçici trafik düzenlemeleri:

Fuar yoğunluğunu yönetmek amacıyla bölgedeki trafik akışında bazı değişiklikler yapılacak. Buna göre 3-4 Ekim ve 10-11 Ekim tarihlerinde Salim Dervişoğlu Caddesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile Kocaeli Kongre Merkezi Kavşağı arasındaki İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacak. Salim Dervişoğlu Caddesi'nin Kocaeli Kongre Merkezi Kavşağı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası arasındaki bölümünde ise yalnızca Ankara istikameti açık tutulacak.

Ordu Evi-Seka Köprüsü bağlantısından Salim Dervişoğlu Caddesi'ne katılan araçlar da yalnızca Ankara istikametini kullanabilecek. Doğu yönünden gelen araçlar, belediye önündeki kapama noktasından yönlendirilerek sahil otoparkı ve İzmit Millet Bahçesi otoparkına sevk edilecek.

Ücretsiz ring, vapur ve otopark seçenekleri:

Ziyaretçiler için birden fazla ücretsiz ulaşım alternatifi sunuluyor. Araçlarını sahil otoparkı veya İzmit Millet Bahçesi otoparkına bırakan vatandaşlar, bu otoparklardan fuar alanına düzenlenecek ücretsiz ring seferleri ile ulaşabilecek.

İlçelerden fuara gelecekler için ücretsiz ring seferleri planlandı. 3-4 Ekim ve 10-11 Ekim tarihlerinde Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii kalkışlı seferler Gebze Center Köprüsü, Dilovası D-100 Eski Işıklar, Körfez Hereke Tekel, Kirazyalı Okul, Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik ve Derince Geçit duraklarından geçerek fuar alanına ulaşacak. Ayrıca Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'ndan hareket eden ringler Derince Geçit durağını da kapsayacak.

Hafta sonları ring seferlerine ek olarak deniz ulaşımı da hizmet verecek. 3-4 Ekim ve 10-11 Ekim tarihlerinde Değirmendere Vapur İskelesi ve Gölcük Vapur İskelesi'nden İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'ne ücretsiz vapur seferleri düzenlenecek; yolcular burada ringlerle fuar alanına aktarılacak.

Öğrencilere yönelik düzenlemeler de planın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kocaeli Üniversitesi'nden, Umuttepe İlahiyat Fakültesi ve Umuttepe Peronlardan hareket edecek ücretsiz öğrenci ring seferleri ile üniversite öğrencileri fuara kolay erişim sağlayabilecek.

Ayrıca özel araçlarla gelenlerin tramvay hattı üzerinde tahsis edilen ücretsiz otoparklara araç bırakıp tramvayla fuara yönelmeleri teşvik ediliyor. Fuar süresince ücretsiz hizmet verecek otoparklar arasında Sahil Otoparkı, Kocaeli Şehir Hastanesi Otoparkı, REAL Otoparkı ve Kartepe Uçak Pisti Otoparkı (Kartepe Tramvay Durağı yanı) yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu ulaşım kurgusu, fuar ziyaretçilerinin beklentileri doğrultusunda hızlı, konforlu ve maliyetsiz bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyor.

16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI’NA ULAŞIM İÇİN KAPSAMLI PLAN HAZIRLANDI. FUAR SÜRESİNCE ÜCRETSİZ RİNG VE VAPUR SEFERLERİ DÜZENLENİRKEN, ÇEŞİTLİ NOKTALARDA ÜCRETSİZ OTOPARK İMKANI SUNULACAK.