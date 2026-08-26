Uludağ eteklerinde 75 yaşındaki adam 5 saatlik kurtarma çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Olayın gelişimi:

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kaplıkaya Deresi yatağından dağlık alana yürüyüşe çıkan iki kişiden 75 yaşındaki Yakup Kumaş'ın ayağının kırıldığı bildirildi. Yanındaki arkadaşı Şükrü D. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sarp ve dağlık arazide yürütülen arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Ekipler zorlu mekânda aramalar yaparak yaralıya ulaştı.

Yaralı, ekipler tarafından bulunduğu bölgeden güvenli şekilde çıkarıldı ve sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma sırasında arazi koşulları ve erişim zorluğu ekiplerin müdahalesini etkiledi.

yaralının ve arkadaşının durumu:

Yakup Kumaş'ın ayağının kırıldığı, sedyeyle taşınmasının ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Yanındaki Şükrü D. ise ekiplerin çalışmaları sırasında kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaşmış ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ULUDAĞ'IN ETEKLERİNE YÜRÜYÜŞE ÇIKIP KAYBOLAN 2 KİŞİ EKİPLERİN YAKLAŞIK 5 SAAT SÜREN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDU.