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Ümraniye'de istasyonda çıkan yangın mesai başlangıcında ulaşımı sekteye uğrattı

Ümraniye Ihlamurkuyu'daki yangın, saat 08.45'te M5 Üsküdar-Sultanbeyli hattında aksamaya neden oldu; mesai başlangıcında duraklar yoğunlaştı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ümraniye'de istasyonda çıkan yangın mesai başlangıcında ulaşımı sekteye uğrattı

olay ve müdahale:

Ümraniye ilçesinde M5 Üsküdar-Sultanbeyli hattının Ihlamurkuyu istasyonunda saat 08.45 sıralarında yangın çıktı. Olayın kısa süreli paniğe yol açtığı, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Bazı kaynaklarda yangının trafoda meydana gelen bir patlama sonrası başladığı yönünde iddialar yer alıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bölgeye erişim kısıtlandı.

ulaşımda aksama ve yolcu yoğunluğu:

Yangın nedeniyle M5 hattında seferlerde aksamalar yaşandı. Olay mesai başlangıç saatine denk geldiği için metro istasyonları ve otobüs duraklarında belirgin bir yoğunluk oluştu; birçok yolcu alternatif ulaşım araçlarına yöneldi ve hat üzerinde bekleyen seferlerde gecikmeler kaydedildi.

tanık ifadesi ve soruşturma:

İstasyonda bulunan Gökhan Fırat, "Kabloda patlayınca yangın olmuş, yaralı var mı bilmiyoruz" şeklinde konuştu. Yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ÜMRANİYE&#039;DE M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METRO HATTININ IHLAMURKUYU İSTASYONUNDA ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE...

ÜMRANİYE'DE M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METRO HATTININ IHLAMURKUYU İSTASYONUNDA ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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