Üniversite güvenliği için hazırlıklar Uşak'ta masaya yatırıldı

Toplantının düzeni ve amacı

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde üniversite kampüsleri ve bağlı yüksekokullar için alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Toplantı, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Merkez Yerleşkesi'nde düzenlendi ve öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri hedeflendi.

Güvenlik önlemlerinin kapsamı:

Görüşmelerde merkez yerleşke ile il genelindeki 5 ilçedeki Meslek Yüksekokulları için uygulanacak tedbirler ele alındı. Fiziksel güvenlik düzenlemeleri, kampüs giriş çıkış kontrolleri, acil durum yönetimi ve öğrenci güvenliğini güçlendirmeye yönelik koordinasyon başlıkları detaylandırıldı.

Katılımcılar ve koordinasyon:

Toplantıya Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Katılımcılar, görev paylaşımı ve kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda belirlenen uygulama planları ve izleme mekanizmaları, eğitim-öğretim dönemi boyunca takip edilecek şekilde tasarlandı. Yetkililer, alınan kararların uygulanması ve gerektiğinde ek değerlendirmelerin yapılması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Genel olarak toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulandı ve süreçlerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL BAŞKANLIĞINDA, ÜNİVERSİTELERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.