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Üniversitelilere CV ve iş arama rehberliği: meslek yüksekokulunda uygulamalı eğitim

Sinop meslek yüksekokulunda Bilgisayar Programcılığı ve Büyük Veri Analistliği öğrencilerine CV hazırlama, İŞKUR kullanımı ve iş görüşmesi teknikleri eğitildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversitelilere CV ve iş arama rehberliği: meslek yüksekokulunda uygulamalı eğitim

Üniversitelilere CV ve iş arama rehberliği

Sinop'ta düzenlenen "CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi" kapsamında meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, kariyer yolculuklarına yönelik uygulamalı bilgiler aldı. Eğitimin ilk oturumlarında Bilgisayar Programcılığı ve Büyük Veri Analistliği programlarından öğrencilerle buluşuldu.

Eğitimin odağı:

Programda öğrencilere etkili ve fark yaratan özgeçmiş hazırlama yöntemleri anlatıldı. Katılımcılara, özgeçmişin düzeni, içerik öncelikleri ve sektöre göre uyarlama teknikleri üzerinde duruldu. Ayrıca dijital iş arama kanallarının etkin kullanımı ve resmi istihdam hizmeti olarak İŞKUR'un sunduğu araçların nasıl değerlendirileceği uygulamalı örneklerle paylaşıldı. İş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken beden dili, iletişim ve hazırlık süreçlerine dair pratik öneriler verildi.

Takvim ve hedeflenen devam:

Eğitimlerin, öğrencilerin kariyer hazırlığını güçlendirmek amacıyla belirlenen takvim doğrultusunda ekim ve kasım aylarında diğer programlarla devam etmesi planlanıyor. Düzenleyiciler, atölye formatındaki eğitimin öğrencilere hem kısa vadeli iş arama hem de uzun vadeli kariyer planlamasında yol gösterici olmasını hedefliyor.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İLE İŞKUR SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN KARİYER PLANLAMA...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İLE İŞKUR SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN KARİYER PLANLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "CV HAZIRLAMA VE İŞ ARAMA BECERİLERİ EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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