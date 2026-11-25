Ürünlü'de kaçak yapı yıkımı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında Ürünlü Mahallesi'nde tespit edilen iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından alana giderek müdahaleyi uyguladı.

müdahalenin amacı ve denetimler:

Belediye yetkilileri, uygulamanın tarım alanlarını ve kent estetiğini koruma hedefiyle yapıldığını belirtti. Saha çalışmaları sürdürülürken, ekipler gelen vatandaş ihbarlarını da değerlendirerek kaçak yapılaşmaya karşı önlem alıyor.

yıkım süreci ve güvenlik önlemleri:

Ürünlü Mahallesi'ndeki bin 200 metrekarelik iş yeri için yasal süreçler tamamlandıktan sonra yıkım gerçekleştirildi. Operasyon sırasında zabıta, polis ve sağlık ekipleri hazır bulundu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Nilüfer Belediyesi, benzer uygulamalarla kaçak yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KAÇAK YAPILARLA MÜCADELE KAPSAMINDA ÜRÜNLÜ MAHALLESİ’NDEKİ BİN 200 METREKARELİK İŞ YERİNİ YIKTI.