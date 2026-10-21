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Uşak’ta elyaf üretim fabrikasında yangın kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Uşak Tekstil OSB'deki geri dönüşümden elyaf üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye, jandarma ve AFAD müdahalesiyle söndürüldü; soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak’ta elyaf üretim fabrikasında yangın kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Uşak’ta elyaf üretim fabrikasında yangın kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, geri dönüşümden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı etkisi altına aldı.

Müdahale ve olay yeri çalışmaları:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Soğutma ve soruşturma:

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili inceleme ve değerlendirme başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve çalışmalar sürüyor.

UŞAK’TA TEKSTİL GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLEREK...

UŞAK’TA TEKSTİL GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLEREK KONTROL ALTINA ALINIRKEN, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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