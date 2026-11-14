üstel: rum liderliğine aklınızı başınıza alın çağrısı

Üstel'ten güneydeki gösterilere sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınır hattında düzenlenen protestolara tepki gösterdi. Üstel, Rum liderliğine yönelik olarak "Aklınızı başınıza alın" uyarısında bulundu ve gösterilerdeki bazı uygulamaları kabul edilemez olarak nitelendirdi.

İddialar ve sorumluluk çağrısı:

Üstel’in yazılı açıklamasında, protestoların Rum Eğitim Bakanlığı tarafından okul saatleri içinde teşvik ve organize edildiği ileri sürüldü. Başbakan, öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı gösterilerde gençlerin Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik kin ve nefret sloganları attığını belirterek bu yaklaşımı Rum liderliğinin yıllardır beslediği bir zihniyetin yansıması olarak değerlendirdi.

Üstel, gençlerin okullarda "nefret sloganlarıyla doldurulması" ve eğitim kurumlarının "kin üretim merkezlerine" dönüştürülmesinin bilinçli bir politika olduğunu savundu ve bu politikanın siyasi sorumluluğunun Rum liderliğinde olduğunu vurguladı.

Gösteri ayrıntıları ve bayraklara yönelik saldırılar:

Protestolar kapsamında bazı göstericilerin Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarını yakmasının, Üstel tarafından Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirildiği kaydedildi. Başbakan açıklamasında, "Eylemlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları da yakılmıştır. Bu hadsizlik, Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur" ifadelerine yer verdi.

Üstel ayrıca Rum liderliğinin aynı zamanda barış ve uzlaşı mesajları verdiğini, fakat okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmenin bu sözlerle çeliştiğini belirtti ve bu politikalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istediğini de ekledi.

Açıklamada KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının canı, kanı ve mücadelesiyle kurulmuş meşru bir devlet olduğu hatırlatıldı; Üstel, Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında yaşama hakkını savunarak bugünlere geldiğini vurguladı ve saldırılara karşı duruşlarının net ve kararlı olduğunu ifade etti: "Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye’nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir."

Protestoların seyri:

15 Kasım 1983’te ilan edilen KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü öncesinde, GKRY’de Rum öğrenci örgütleri tarafından düzenlenen gösterilerde Rum Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere derslerden muafiyet tanıdığı ve okul saatlerinde gösterilere katılım sağlandığı belirtildi. Rum Ortaöğretim Öğrenci Birliği (PSEM) organizasyonunda Kaymaklı bölgesinden Haspolat yönüne yürüyüş gerçekleştirildi; EFEN adlı öğrenci örgütünün düzenlediği bir diğer gösteride ise katılımcılar Lefkoşa’daki Özgürlük Meydanı’ndan Ledra Palace Sınır Kapısı’na yürüdü.

Gösterilerde Yunanistan ve Doğu Roma İmparatorluğu bayraklarının taşındığı, bazı grupların dini semboller ve "Unutmuyorum" yazılı pankartlarla sınır hattına ilerlediği, ayrıca Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını hedef alan sloganların atıldığı bildirildi. Bazı göstericilerin kullandığı sloganlar arasında "Kıbrıs Yunan’dır", "Bu topraklar Yunan toprağıdır" ve "Türkler, Yunan toprağında öleceksiniz" gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne karşı çıkan sloganlar da duyuldu.

Üstel, tüm bu gelişmeleri ve eylemleri takip ettiklerini belirterek, söz konusu saldırıların siyasi ve toplumsal sonuçlarına karşı kararlı duruşlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) düzenlenen eylemlerde, Türkiye ve KKTC'ye karşı yapılan provokatif eylemler sonrasında Rum liderliğine, "Aklınızı başınıza alın" uyarısında bulundu. Üstel, Rum Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri protestolara teşvik ettiğini belirterek, "Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir" dedi.