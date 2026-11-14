Kerkük valiliğine kahtan vandavi seçildi

Seçim süreci ve oy dağılımı:

Kerkük İl Meclisi, yeni valiyi belirlemek üzere toplandı. İl Meclisi'nin medya ağı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak Türkmen Cephesi adayı Kahtan Vandavi, oylamaya katılan 15 meclis üyesinden 14'ünün desteğini alarak yeni Kerkük Valisi seçildi.

vali olarak öncelikleri ve çağrısı:

Seçimin hemen ardından valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Vandavi, kentteki tüm toplumsal bileşenlere hizmet edeceğini ve özellikle istihdam konusundaki dosyaları tamamlayacağını belirtti. Vandavi, gönüllü öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulmayı, iş imkanlarını artırmayı ve petrol şirketlerinde istihdam fırsatları oluşturmayı öncelikleri arasında saydı.

Yeni vali, ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatlarını uygulayacağını vurgulayıp, kentin ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere Kerkük'ü ziyaret etmeye davet etti.

güvenlik koordinasyonu ve uygulama:

Vandavi güvenlik konularında da Kerkük Operasyonlar Komutanlığı ile koordinasyon içinde çalışacaklarını ve güvenlik çalışmalarına destek vereceklerini ifade etti.

dönüşümlü yönetim tartışması ve eski valinin değerlendirmesi:

Basın toplantısına katılan eski Vali Mehmet Seman Ağa, Kerkük'te uygulanan dönüşümlü yönetim sisteminin 2003 yılından bu yana Irak'taki en başarılı siyasi projelerden biri olduğunu belirtti. Ağa, kentte önce Kürt bir valinin, ardından Türkmen bir valinin görev yaptığını, bugün yine bir Türkmen valinin seçildiğini ve sonrasında bir Arap valinin göreve geleceğini ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi'nden Kahtan Vandavi, Kerkük İl Meclisi Toplantısı'nda düzenlenen oturumda 15 üyeden 14'ünün oyunu alarak yeni Kerkük Valisi seçildi.