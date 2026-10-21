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Üyük sarımsağı tescillenerek köyün tarımsal kimliğini güçlendirdi

Çorum'un Üyük köyünde geleneksel yöntemlerle üretilen Üyük Sarımsağı, OKA destekli proje sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üyük sarımsağı tescillenerek köyün tarımsal kimliğini güçlendirdi

Üyük sarımsağı coğrafi işaretle tescillendi

Çorum’un Merkez ilçesine bağlı Üyük köyünde geleneksel yöntemlerle üretilen Üyük Sarımsağı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Tescil, ürünün yöreye özgü üretim ve karakteristik özelliklerinin resmî olarak tanınmasını sağladı.

Tescil süreci ve kurumlar arası iş birliği:

Tescil çalışmaları, Çorum Valiliği yararlanıcılığında OKA’nın Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen "Çorum Coğrafi İşaretli Ürünlerle Gelişiyor Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi. Başvuru dosyası, Çorum Ticaret Borsası adına sunuldu ve dosyanın bilimsel temellere dayanması için Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) ile iş birliği yapıldı. OKA koordinasyonu ile düzenlenen saha ziyaretlerinde üreticilerle yapılan görüşmelerde ekim, hasat, bakım süreçleri ve yöreye özgü uygulamalar detaylandırıldı. Sonuç olarak Üyük Sarımsağı mahreç işareti türünde, 1906 tescil numarasıyla tescillendi.

Ürün özellikleri ve yerel üretim geleneği:

Üyük Sarımsağı, beyaz baş kabuğu ile açık mor ve pembe tonlarındaki diş kabukları ve uzun raf ömrü ile öne çıkıyor. Üretimde, üreticilerin kendi hasatlarından seçtikleri sağlıklı dişleri tohumluk olarak kullanması sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek sürdürülüyor. Bu pratikler ve ürünün ayırt edici fiziksel özellikleri tescil dosyasında açıkça belgelendirildi.

Coğrafi işaret tescilinin amacı, ürünün yöresel kimliğini korumak ve tüketicilere ürünün kökeni ile belirlenmiş üretim şartları hakkında güvenilir bir referans sunmak. Aynı zamanda tescilin üreticilere ürünü farklılaştırma, pazarda tanınırlığını artırma ve katma değer sağlama imkânı sunması bekleniyor.

Yerel paydaşların koordinasyonuyla yürütülen bu süreç, hem Üyük köyünün tarımsal kimliğinin korunmasına hem de bölge ekonomisine katkı sağlaması hedeflenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÇORUM ÜYÜK SARIMSAĞI

ÇORUM ÜYÜK SARIMSAĞI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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