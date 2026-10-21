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Kilis'in tescilli tadı Cennet Çamuru: dört kez kızartmanın sırrı

Kilis'in tescilli lezzeti Cennet Çamuru, dört kez kızartılan tel kadayıfı, yüzde 50 fıstığı ve kaymağıyla şehir dışından ziyaretçi çekiyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'in tescilli tadı Cennet Çamuru: dört kez kızartmanın sırrı

cennet çamuru Kilis mutfağının tescilli tatlısı:

Kilis'in tescilli lezzeti Cennet Çamuru, özellikle tel kadayıfın işlenişi, kullanılan fıstık oranı ve süt kaymağı ile bölge mutfağında öne çıkıyor. Tatlı, tel kadayıf, sade yağ, toz şeker ve fıstık kullanılarak hazırlanıyor; üretim sürecindeki incelik ise lezzetin temel belirleyicisi olarak öne çıkıyor.

hazırlık ve ustalığın rolü:

30 yıldır mesleğini sürdüren tatlı ustası Mehmet Emin Gümüşoğlu, ürünün geçmişte kırma kadayıf olarak anıldığını, son 25 yılda ustaların önerileriyle Antep fıstığı eklenerek bugünkü halini aldığını anlatıyor. Gümüşoğlu, tatlıdaki yüzde 50 fıstık oranı, kaliteli sade yağ ve süt kaymağının lezzeti belirleyen unsurlar olduğuna dikkat çekiyor. Bazı üretimlerde kadayıfın hamurlaşabildiğini belirten usta, kendi yöntemlerinde kadayıfı dört kez kızarttıklarını söylüyor; bu uygulama kadayıfın kıtırlığını koruyup dokusunu dengede tutuyor.

bölgesel yayılma ve gastronomik çekim:

Cennet Çamuru'nun tescillenmesi, Kilis mutfağının tanınırlığını artırdı ve gastronomi turizmine katkı sağladı. İstanbul'dan Cennet Çamuru tatmak için gelen ziyaretçiler, fıstığın, şerbetin ve kaymağın birleşimini şehir dışında yakalayamadıklarını belirtiyor. Usta paketinde çalışan Suriyeli kalfa Muhammed Emin Alsayed Ahmed ise öğrendiği tarifi Suriye'ye taşıyarak kendi dükkanında uygulamayı planladığını ifade ediyor. Bu yönleriyle Cennet Çamuru, hem ustalığın hem de yerel ürünün buluştuğu bir lezzet olarak Kilis'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

KİLİS&#039;İN TESCİLLİ LEZZETİ CENNET ÇAMURU, DÖRT KEZ KIZARTILAN TEL KADAYIFI, YÜZDE 50 FISTIK ORANI...

KİLİS'İN TESCİLLİ LEZZETİ CENNET ÇAMURU, DÖRT KEZ KIZARTILAN TEL KADAYIFI, YÜZDE 50 FISTIK ORANI VE SÜT KAYMAĞIYLA DAMAKLARI TATLANDIRIRKEN, LEZZETİ TATMAK İSTEYENLER ŞEHİR DIŞINDAN DA KİLİS'E GELİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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