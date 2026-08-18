Uzayan nakit döngüsü şirketleri işletme sermayesini yeniden önceliklendiriyor

Finansal görünüm

Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 tarihli Finansal İstikrar Raporu, BİST'e kote firmalarda nakit dönüşüm süresinin 2026'nın ilk çeyreğinde 105 gün olarak gerçekleştiğini ve likit aktif oranının %18,7 seviyesine gerilediğini bildiriyor. Bu veriler, şirketlerin kısa vadeli likidite yönetimini ve işletme sermayesi kullanımını yeniden önceliklendirdiğine işaret ediyor.

raporda öne çıkan bulgular:

Raporda nakit dönüşüm süresindeki uzamanın arkasında üç ana unsur öne çıkarılıyor: 2022'den bu yana artan finansman maliyetleri, talep kompozisyonundaki değişim ve ticari vadelerdeki uzama. Bu üç etkenin birleşimi, firmaların dış finansman yerine içsel kaynaklara yönelmesine ve likidite tamponlarını küçültmesine yol açtı. Sonuç olarak, işletmeler operasyon ve büyüme kararlarını alırken nakit akışını daha merkezi bir kriter olarak değerlendiriyor.

şirketlerin stratejik yanıtı ve Octet'in yaklaşımı:

Bu ortamı değerlendiren Octet Türkiye Chief Revenue Officer (CRO) Fırat Uysal, şirketlerin tahsilat ve ödeme döngülerini etkin yönetmenin rekabet gücü üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Uysal, ‘‘Şirketler açısından tahsilat ve ödeme döngüsünün doğru yönetilmesinin rekabet gücü üzerinde daha belirleyici hale geldiğini gösteriyor. Özellikle geniş bayi ve tedarikçi ağıyla çalışan yapılarda tahsilat süreleri, ödeme vadeleri ve farklı finansal kanalların aynı anda yönetilmesi, operasyonel sürdürülebilirlik açısından daha fazla önem kazanıyor.’’ sözleriyle durumu özetliyor.

Uysal ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: ‘‘Finansman maliyetlerinin yüksek seyrettiği, ticari vadelerin uzadığı ve nakit dönüşüm süresinin şirketler için daha kritik hale geldiği bir dönemde temel mesele, mevcut kaynakların hangi hızda ve ne kadar öngörülebilir şekilde yönetilebildiği. Bugün rekabet avantajı; tahsilat süresini kısaltabilmekten, ödeme planlarını nakit akışına göre yapılandırabilmekten ve finansal akışı anlık olarak takip edebilmekten geçiyor.’’ Bu çerçevede firmalar, büyümeyi yeni kaynak arayışıyla desteklemenin yanı sıra işletme sermayesinin etkin kullanımını stratejik bir öncelik olarak ele alıyor.

ödeme ve tahsilatta entegrasyonun önemi:

Octet Türkiye'nin sunduğu çözümün merkezinde, B2B ödeme ve tahsilat süreçlerinin tek bir platformda toplanması yer alıyor. TCMB tarafından lisanslanan ve denetlenen altyapı, alıcılar, satıcılar ve finansal kurumları aynı ekosistemde buluşturarak alacakların hızlandırılmasına, ödeme planlarının şirketlerin nakit akışına göre düzenlenmesine ve farklı banka ile ödeme araçlarının tek noktadan yönetilmesine imkan tanıyor.

Uysal, platformun sunduğu araçları şöyle sıralıyor: Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS), sanal POS ve çeşitli banka entegrasyonları. Bu yapı, özellikle geniş bayi ve tedarikçi ağı olan şirketlerin finansal süreçlerini daha izlenebilir kılarak operasyonel verimliliği artırıyor ve vade, tahsilat ile ödeme kararlarının daha sağlıklı verilerle planlanmasını sağlıyor.

TCMB raporundaki likit aktif oranındaki gerileme, firmaların iç kaynak kullanımına yönelmesini ve mevcut kaynakları daha etkin değerlendirme ihtiyacını öne çıkarıyor. Octet'in hedefi, şirketlerin ödeme, tahsilat ve nakit akışı süreçlerini birleştirerek işletme sermayelerini daha verimli kullanmalarına katkı sunmak ve finansal karar alma süreçlerini güçlendirmek olarak özetleniyor.

Sonuç olarak, artan finansman maliyetleri ve uzayan ticari vadeler ortamında şirketlerin rekabet avantajı, nakit akışını görünür ve planlanabilir kılma becerisine dayanıyor. Octet Türkiye'nin sunduğu merkeziyetçi altyapı, firmaların bu dönüşüme adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

OCTET TÜRKİYE CHİEF REVENUE OFFİCER (CRO) FIRAT UYSAL