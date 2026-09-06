Uzun aramanın ardından Bolu'da engelli yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Bolu merkeze bağlı Merkeşler köyü Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, sabah saatlerinde yatağında olmadığının fark edilmesi üzerine kayıp ihbarı verildi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

arama çalışmaları:

Ekipler, Açıkgöz'ün duyma ve konuşma engelli olması nedeniyle öncelikle ev ve çevresinde yoğun arama yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Merkeşler köyü ve çevresinde yürütülen geniş çaplı tarama çalışmasında ekipler arazide koordineli şekilde hareket etti ve özellikle ev yakınındaki ormanlık alanlar dikkatle kontrol edildi.

bulunma ve sağlık müdahalesi:

Arama çalışmalarının sonucunda ekipler, saat 17.00 sıralarında Açıkgöz'ü evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yorgun ve hareketsiz halde buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Açıkgöz, daha sonra sağlık ekiplerinin geldiği noktada tedaviye alındı.

Gün boyunca süren arama-kurtarma çalışmaları, koordinasyon ve yerel ekiplerin titiz taraması sayesinde sonuç verdi. Önleyici tedbirler kapsamında öne çıkan nokta, hassasiyet gerektiren vakalarda hızlı ihbar ve yerel müdahalenin önemi oldu.

BOLU’DA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN SAĞIR VE DİLSİZ HÜSEYİN AÇIKGÖZ (72), AFAD VE JANDARMA EKİPLERİNİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE ORMANLIK ALANDA BULUNDU.