Uzun süren baş dönmesine gizli migren neden olabilir

Ağrısız migren baş dönmesinin arkasında olabilir

Acıbadem Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nevin Çokpınar, sık tekrarlayan veya geçmeyen baş dönmesi yakınmalarında vertigonun tek neden olmadığına dikkati çekiyor. Dr. Çokpınar, bu tabloların altında halk arasında "ağrısız migren" olarak bilinen vestibüler migrenin yatabileceğini söylüyor ve nörolojik değerlendinin önemini vurguluyor.

Vertigo ve olası nedenleri:

Dr. Çokpınar, vertigonun bir hareket illüzyonu olduğunu belirtiyor: "Vertigo bazen pozisyonla veya baş hareketiyle tetiklenebilir, bazen de ani olarak ortaya çıkabilir. Kişinin kendisinin ya da etrafındaki cisimlerin döndüğünü hissetmesidir." Vertigo; kulak hastalıkları, nörolojik sorunlar veya damar tıkanıklıkları gibi farklı kökenlere sahip olabildiği gibi, migrenle ilişkili baş dönmesi de nedenlerden biri olabiliyor.

Nörolojik değerlendirme ve tanı kriterleri:

Kulak burun boğaz muayenesinde bulgu elde edilmediğinde hekimler sıklıkla nöroloji görüşü istiyor. Dr. Çokpınar, "Hastaları biz değerlendiriyoruz. Beyinle ilgili bir patoloji bulamazsak, hastada migren tanı kriterlerini sorguluyoruz" diyor. Vestibüler migren tanısı için atakların minimum 5 dakika, maksimum 72 saat sürmesi ve benzer atakların en az 5 kez tekrarlamış olması bekleniyor. Ayrıca vertigo ile birlikte bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti gibi migren semptomlarının bulunması tanıda belirleyici olabiliyor; hastada klasik migren baş ağrısının olması şart değil.

Tedavi seçenekleri ve hasta hikâyesi:

Dr. Çokpınar, "Artık migren tedavisinde koruyucu (önleyici) ve atak tedavisinde kullandığımız yeni ilaçlarla hastalarımızın bu şikayetlerine çare olabiliyoruz" diyerek, tedaviyle semptomların belirgin şekilde azaltılabildiğini söylüyor. 21 yaşındaki hasta Buse Sarıoğlu yaşadığı deneyimi anlatıyor: "Hastaneye başvurduğumda hekimimle tanıştım ve hemen bir tedaviye başladık. Yaklaşık 3 aydır tedavi görüyorum ve şikayetlerim şu anda oldukça azaldı. Daha öncesinde çok sık ve yoğun baş dönmeleri ile göz kararmaları yaşıyordum... Tedaviyle birlikte baş dönmelerim ve ataklarım durdu."

Sarıoğlu ayrıca, tedavi öncesi ani hareketlerden kaçındığını ancak şimdi ışığa ve ekrana daha rahat dayanabildiğini, göz kararmalarının eskisi kadar şiddetli olmadığını belirtiyor: "Eskiden ani hareketlerden kaçınırken, şimdi farkında olmadan ani hareket yapsam bile o göz kararmalarını eskisi gibi hissetmiyorum."

Sonuç olarak, sürekli veya yaşam kalitesini bozan baş dönmesi yaşayan hastaların kulak burun boğaz muayenesine ek olarak bir nöroloji hekimine başvurmaları öneriliyor. Vestibüler migren tanısı konulursa, uygun ilaçlarla hem atak şiddeti hem de sıklığı azaltılabiliyor.

ACIBADEM KENT HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI DR. NEVİN ÇOKPINAR