gençler bursa için dayanıklılığı sahada örüyor

Gençlerin inisiyatifiyle afetlere karşı yerel dayanıklılık güçleniyor

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen Eurodesk Youth Solidarity for Resilience - Dayanıklılık için Gençlik Dayanışması projesi, Bursalı gençleri afetlere ve çevresel risklere karşı aktif rol almaya hazırlıyor. Projenin açılış toplantısı Bursa Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda kurum temsilcisi ile sivil toplum kuruluşu katıldı.

toplantıda kimler yer aldı:

Açılışta Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi (AKOM) Başkanı Ömer Faruk Döğücü, Afet Koordinasyon Şube Müdürü Özay Özgür Gündüz, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emre Solak, Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ve İtfaiye İdari ve Destek Şube Müdürü Gülçin Bayazıt hazır bulundu. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'nden Mevhibe Gündiç, proje koordinatörleri Yaren Yıldırım ve Yağız Mert Uğurlu, Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası temsilcisi ve çeşitli STK temsilcileri toplantıya katıldı.

projenin hedefleri ve yaklaşımı:

Projenin öncelikli hedefi, gençlerin afetlere hazırlık konusunda bilinçlenmesini sağlamak, gönüllülük ve dayanışma kültürünü güçlendirmek ve gençlerle kentteki kurumlar arasında sürdürülebilir iş birlikleri kurmak olarak belirlendi. Açılış sunumlarında Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı hakkında bilgi verilirken proje koordinatörleri de ilerleyen dönemde yapılacak faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.

Projeyle gençlerin afet ve çevresel risklere karşı farkındalığının artırılması, gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması ve Bursa’nın afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmesine doğrudan katkı sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda eğitimler, saha çalışmaları ve kurumlar arası eşleştirme mekanizmaları planlanıyor.

kent konseyi vizyonu ve kaynak geliştirme:

Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, projelerin kent yaşamında merkezî bir rol oynaması gerektiğini vurguladı ve yeni yapı içinde projelere öncelik verileceğini açıkladı. Samast ayrıca kent konseyi bünyesinde bir Projeler ve Kaynak Geliştirme Ofisi oluşturma hedefinden söz etti; amaç iyi fikirlerin doğru kaynaklarla buluşturulması ve sivil toplum ile gençler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi.

Açılış programında Eurodesk İrtibat Kişisi Merve Güner tarafından gerçekleştirilen "Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı" sunumu katılımcılara programların sunduğu imkanları anlattı. Sunum ve bilgilendirmelerin ardından proje koordinatörlerinin paylaşımlarıyla katılımcılar, önümüzdeki dönemde yapılacak eğitimler, atölyeler ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Proje, gençlerin yerel düzeyde afetlere hazırlık kapasitesini artırmayı, gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı ve kurumlarla kalıcı iş birlikleri kurmayı hedefleyerek Bursa’nın afet yönetimi kapasitesine gençlerin enerjisini ve fikirlerini dâhil etmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN VE BURSA KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİNDE AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN "EURODESK YOUTH SOLİDARİTY FOR RESİLİENCE-DAYANIKLILIK İÇİN GENÇLİK DAYANIŞMASI" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BURSALI GENÇLER HARETE GEÇTİ.