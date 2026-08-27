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Kto'da üye listesi krizi: Ali Alkan mevcut yönetimi seçimde eşitsizlikle suçladı

KTO başkan adayı Ali Alkan, güncel üye listelerinin gizlendiğini söyleyip Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ticaret Bakanlığı ve seçim kuruluna başvurdu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kto'da üye listesi krizi: Ali Alkan mevcut yönetimi seçimde eşitsizlikle suçladı

KTO adayının iddiaları ve başvurular

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Adayı Ali Alkan yazılı açıklamasında, seçimlerin eşit şartlarda ve adil biçimde yapılabilmesi için kurumlara başvurduklarını açıkladı. Alkan, 'Seçimlerin eşit şartlarda ve adil şekilde gerçekleşebilmesi ve seçmen haklarının korunabilmesi için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ticaret Bakanlığı'na ve İlçe Seçim Kurulu'na başvurmak zorunda kaldık' dedi.

Başvurular ve talepler:

Alkan, kendilerinden önceki yönetimi eleştirip farklı vaatlerle yönetime gelenlerin 8 yıl içinde odanın durumunu devralındığından daha vahim bir noktaya getirdiklerini öne sürdü. Adayların üye listelerine erişememesi ve listelerin değiştirildiğini iddia eden Alkan, bu nedenlerle hukuki yollara başvurmak zorunda kaldıklarını vurguladı. Açıklamada, başvurulan kurumlar Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ticaret Bakanlığı ve İlçe Seçim Kurulu olarak belirtildi.

Üye listelerinin önemi ve yönetmelik vurgusu:

Alkan, Oda Muamelat Yönetmeliği gereği güncel üye listelerinin meslek komiteleri ve adresleriyle birlikte oda web sitesinden ilan edilmesinin yönetimin yasal görevi olduğunu hatırlattı. Üyelerin erişiminin engellenmesinin sadece seçim sürecini değil ticari ilişkileri ve sektörler arası iletişimi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Örnek olarak Bursa TSO, İstanbul Ticaret Odası ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası gibi oda sitelerinin komite bazlı güncel üye bilgilerini yayımladığını belirten Alkan, bu uygulamanın birer üye rehberi olduğunu ve bilgilerin saklanmasının 'ticaretin önünde engel' teşkil ettiğini savundu.

Alkan ayrıca, 'Koltuklarını korumak uğruna ticaretin önüne engel koyuyorlar' ifadeleriyle mevcut yönetimin uygulamalarını eleştirdi ve üyeleri durumun farkına varmaya çağırdı. Açıklamada seçimlerin adilliğinin sağlanması ve seçmen haklarının korunması amacıyla atılacak hukuki adımların takip edileceği bildirildi.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKAN ADAYI ALİ ALKAN YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA; &quot;SEÇİMLERİN EŞİT...

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKAN ADAYI ALİ ALKAN YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA; "SEÇİMLERİN EŞİT ŞARTLARDA VE ADİL ŞEKİLDE GERÇEKLEŞEBİLMESİ VE SEÇMEN HAKLARININ KORUNABİLMESİ İÇİN KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA, TİCARET BAKANLIĞI'NA VE İLÇE SEÇİM KURULU'NA BAŞVURMAK ZORUNDA KALDIK" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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