Uzungöl'de dört mevsim turizm hedefi: doğal gaz, ulaşım ve çevre ön planda

Toplantı ve temel değerlendirmeler

Trabzon'un dünyaca bilinen turizm bölgesi Uzungöl'de faaliyet gösteren işletmeler, bölge turizmini geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıyı gerçekleştiren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, işletmelerin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş buluşmayı, 2026 turizm sezonu değerlendirmesi ile birlikte bölgenin öncelikli ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin sektörden doğrudan alınması açısından önemli bulduklarını ifade etti.

sezonun uzatılması ve kış turizmi:

Erkut Çelebi, Uzungöl'de turizm sezonunun yalnızca yazla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı; işletmelerde çalışan personelin daha uzun süre istihdam edilebilmesi ve bölgedeki hareketliliğin artırılması için ilkbahar, sonbahar ve kışın da sezon kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Çelebi, Uzungöl'ün dört mevsim turizm açısından potansiyeli olduğunu ve özellikle aile turizmiyle birlikte Avrupa pazarına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

Geçen dönem düzenlenen kış turizmi uygulamaları ve Uzungöl Kış Festivali'nin bölgenin potansiyelini göstermesi açısından başlangıç niteliğinde olduğu kaydedildi. Bu yıl festivalin 7 gün sürecek şekilde ve etkinlik programının genişletilmesi yönünde hazırlıkların sürdüğü dile getirildi.

altyapı, ulaşım ve personel:

Sektör temsilcilerinin en öncelikli gündem maddesi doğal gaz oldu. İşletmeler, özellikle ısınma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle doğal gaz altyapısının bölgeye ulaştırılmasının işletme maliyetlerini azaltmada belirleyici olacağını ifade etti.

Uzungöl'ün ulaşım bağlantıları, imar problemleri, yağmur suyu altyapısı, atık toplama ve ayrıştırma sistemi ile yaz aylarındaki trafik yoğunluğu da toplantıda öne çıkan konular arasındaydı. Büyük tur otobüslerinin girişte karşılanması, yeni otopark alanlarının oluşturulması ve yaz dönemindeki yoğunluğu azaltmak için ring ulaşım sisteminin değerlendirilmesi önerildi.

Çelebi, kalifiye personel eksikliğinin giderilmesi için İŞKUR ile iş birliği yapılabileceğini ve TTSO'nun sektörün ihtiyaç duyduğu konularda ilgili kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik:

Toplantıda Uzungöl'ün doğal ve çevresel değerlerinin korunması gündeme alındı. Göldeki yüzey kirliliğinin giderilmesi, atıkların düzenli toplanması ve ayrıştırılması ile yağmur sularının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların gerekliliği vurgulandı. Katılımcılar, gölün doğal yapısını koruyacak sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmesinin önemine dikkat çekti.

Bölgenin kış turizmi altyapısının belirli ölçüde hazır olduğu, kayak tesisi, teleferik ve dağ kızağı gibi alternatif yatırımların ise bölgeye önemli katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

iş birliği çağrısı ve katılımcılar:

Çelebi, Uzungöl'ün sorunlarının çözümü için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti ve işletmelerin ortak projeler geliştirmesinin önemine işaret etti. TTSO bünyesinde sürdürülebilir projelerin koordinasyonu için birim oluşturulması önerisi de gündeme taşındı.

Toplantıya Erkut Çelebi, Mehmet Keleş, TGA Karadeniz Bölgesi Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin İnan, Uzungöl Birlik AŞ Başkanı Mustafa Kemal Zengin, Uzungöl Muhtarı Selman Dilek, TTSO Meclis Üyeleri Hamit İnan, Özcan İlarslan, Ahmet Akyüz ile çok sayıda işletme sahibi katıldı.

Katılımcılar, Uzungöl'ün Trabzon için stratejik bir turizm markası olduğunu vurgulayarak, doğal gaz, ulaşım, çevre yönetimi ve dört mevsim turizm hedefi etrafında somut adımların atılması konusunda mutabakata vardı. TTSO, ilgili kurumlarla iş birliği halinde çözüm süreçlerine katkı sağlamayı sürdüreceğini açıkladı.

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI (TTSO) BAŞKANI ERKUT ÇELEBİ, UZUNGÖL'DE FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİ ZİYARET EDEREK SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.