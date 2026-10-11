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Vali Sözer Dodurga'da hizmet ve gelişim projelerini yerinde inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Dodurga beldesinde belediye hizmetleri ve gelişim projelerini inceleyerek başkan Selim Tuna'dan bilgi aldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Sözer Dodurga'da hizmet ve gelişim projelerini yerinde inceledi

Dodurga'da çalışmalar yerinde incelendi:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Vali Sözer'e Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı eşlik etti.

Belediye hizmetleri ve bilgilendirme:

Vali Sözer, belde ziyareti kapsamında Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ile bir araya geldi. Başkan Tuna, belediyenin yürüttüğü hizmetler, altyapı çalışmaları ve beldenin gelişimine yönelik projeler hakkında Vali Sözer'e detaylı bilgi sundu.

Gelişim hedefleri ve destek:

Dodurga'nın ihtiyaçlarına vurgu yapan Vali Sözer, "Dodurga’mızın ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Beldemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi ve Belediye Başkanı Selim Tuna'ya çalışmalarında kolaylıklar diledi.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER (SAĞDAN İKİNCİ), DODURGA BELEDİYE BAŞKANI SELİM TUNA&#039;YI (SOLDAN...

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER (SAĞDAN İKİNCİ), DODURGA BELEDİYE BAŞKANI SELİM TUNA'YI (SOLDAN İKİNCİ) ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

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