Van gölü çevresinde 7/24 tetikte olan su altı arama kurtarma ekibi

su altı arama ve kurtarma görev alanı:

Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, öncelikli olarak Van Gölü olmak üzere çevredeki akarsu ve göletlerde oluşabilecek boğulma, kaybolma ve suya düşme vakalarına karşı sürekli hazır durumda bekliyor. Ekip, suda boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların kurtarılması, kaybolma vakalarında su altı aramaları, kazalar sonucu suya düşen araçların çıkarılması ve Van Gölü'nde meydana gelebilecek tekne yangını ile diğer deniz kazalarına müdahale görevlerini üstleniyor.

ekibin yapısı ve donanımı:

Profesyonel olarak görev yapan 8 kişilik ekip, özel dalış ekipmanları ve kurtarma donanımıyla hizmet veriyor. Muhtemel vakalara hızla müdahale edebilmek amacıyla ekip, rutin dalış eğitimleri, arama-kurtarma teknikleri ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Eğitimler, Van Gölü'nün farklı noktalarında uygulamalı dalışlarla desteklenerek dalgıçların performans ve bilgi düzeyleri güncel tutuluyor.

kurumlar arası koordinasyon ve müdahale:

İhbarların alınmasının ardından ekipler, operasyon bölgesine hızla intikal ediyor ve müdahaleleri sırasında AFAD, emniyet ve jandarma başta olmak üzere paydaş kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor. Bu koordinasyon, saha güvenliğinin sağlanması, arama alanının genişletilmesi ve kurtarma sürecinin etkin yürütülmesi açısından kritik önem taşıyor.

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Abdusellam Erdoğan, su üstü ve su altı vakalarına en hızlı müdahalenin sağlanması için zorlu iklim ve su koşullarında düzenli eğitimler yapıldığını, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Eğitmen dalgıç Ferhat Kıpçak ise, Van Gölü ile çevresindeki akarsu ve göletlerde arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldıklarını belirterek; "7/24 görevimizin başındayız. Her an vaka çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Zorlu iklim şartları ve derin sularda görev yapan ekip, düzenli eğitimlerle müdahale kapasitesini güncel tutuyor ve bölgedeki su kaynaklarında herhangi bir acil durumda 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

VAN İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SU ALTI ARAMA VE KURTARMA EKİBİ, BAŞTA VAN GÖLÜ OLMAK ÜZERE BÖLGEDEKİ SU KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEBİLECEK OLASI BOĞULMA, KAYBOLMA VE SUYA DÜŞME VAKALARINA KARŞI 7 GÜN 24 SAAT HAZIR BEKLİYOR.