Dolar 48,2723 +0,01%
Euro 56,0438 -0,13%
Bist 14.186,94 -1,03%
Altın Gram 6.839,15 -1,67%
EUR/USD 1,1605 -0,15%
Brent Petrol 92,69 +2,43%
--°

Van'da kanser tedavisinde yeni teknolojiyle şehirde tedavi imkânı

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, radyasyon onkolojisini son teknolojiyle yeniledi; bölge hastalarına şehirde, aile yanında kapsamlı tedavi sunuluyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Van'da kanser tedavisinde yeni teknolojiyle şehirde tedavi imkânı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde radyoterapi altyapısında yenilenme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, bölgedeki kanser tedavisi kapasitesini artırmak amacıyla Radyasyon Onkolojisi Ünitesi'ni ileri teknoloji cihazlarla donattı. Yapılan yenileme, Van ve çevre illeri kapsayan yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veren merkezin hastaları şehir dışına sevk etmeden kendi kentlerinde ve ailelerinin yanında tedavi etme olanağını güçlendiriyor.

Tedavi yaklaşımı ve ekip çalışmasının önemi:

Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman açılışta yaptığı konuşmada, kanser tedavisinin cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi farklı disiplinlerin eşgüdümünü gerektiren bütüncül bir süreç olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Karaman, üniversite hastanesinin yalnızca Van değil çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirterek, teknolojik altyapının güçlendirilmesinin tedavi kapasitesini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Yeni cihazların sunduğu imkânlar:

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sorumlu Uzman Tabibi Şefika Dinçer ise, başarılı bir radyoterapi sürecinin sadece cihazlardan ibaret olmadığını, nitelikli insan kaynağı ve ekip çalışmasının belirleyici olduğunu söyledi. Dinçer, yeni cihazlarla hastalara daha nitelikli ve hassas tedavi verilebileceğini; sağlıklı dokuların korunarak tedaviye bağlı yan etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini aktardı.

Ayrıca, yenilenen altyapı ile solunum takibi ve nokta atışı esasına dayanan SBRT/SRS gibi ileri tedavi yöntemlerinin güvenli şekilde uygulanabileceği belirtildi. Bu gelişmelerin radyoterapi hizmetlerinin niteliğini ve tedavi seçeneklerini genişleteceği vurgulandı.

Açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sorumlu Uzman Tabibi Şefika Dinçer ile çok sayıda akademisyen ve sağlık çalışanı katıldı. Yeni teknoloji yatırımı, bölge hastalarının tedaviye erişimini kolaylaştırarak hastaneyi yerel düzeyde daha güçlü bir onkoloji merkezi konumuna getiriyor.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ, BÖLGEDEKİ KANSER HASTALARINA DAHA...

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ, BÖLGEDEKİ KANSER HASTALARINA DAHA ETKİLİ, KONFORLU VE YÜKSEK KALİTEDE SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK AMACIYLA RADYASYON ONKOLOJİSİ ÜNİTESİ’Nİ SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA YENİLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti
images

Mersin'de son yolculuk: feribot faciasında ölen Reyhan Verim toprağa verildi
images

Anna-S'in boğaz geçişi sırasında iki yönlü deniz trafiği kapatıldı
images

Adü'de geleceğe hazırlık: yeni programlar ve yüksek doluluk oranları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terörsüz gelecek için aile odaklı yatırımlar Muş'ta ivme kazanıyor

Manavgat'ta jandarmanın işletmeye yönelik kaçak tütün operasyonu

Mersin'de son yolculuk: feribot faciasında ölen Reyhan Verim toprağa verildi

Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı