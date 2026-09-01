Van'da kanser tedavisinde yeni teknolojiyle şehirde tedavi imkânı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde radyoterapi altyapısında yenilenme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, bölgedeki kanser tedavisi kapasitesini artırmak amacıyla Radyasyon Onkolojisi Ünitesi'ni ileri teknoloji cihazlarla donattı. Yapılan yenileme, Van ve çevre illeri kapsayan yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veren merkezin hastaları şehir dışına sevk etmeden kendi kentlerinde ve ailelerinin yanında tedavi etme olanağını güçlendiriyor.

Tedavi yaklaşımı ve ekip çalışmasının önemi:

Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman açılışta yaptığı konuşmada, kanser tedavisinin cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi farklı disiplinlerin eşgüdümünü gerektiren bütüncül bir süreç olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Karaman, üniversite hastanesinin yalnızca Van değil çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirterek, teknolojik altyapının güçlendirilmesinin tedavi kapasitesini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Yeni cihazların sunduğu imkânlar:

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sorumlu Uzman Tabibi Şefika Dinçer ise, başarılı bir radyoterapi sürecinin sadece cihazlardan ibaret olmadığını, nitelikli insan kaynağı ve ekip çalışmasının belirleyici olduğunu söyledi. Dinçer, yeni cihazlarla hastalara daha nitelikli ve hassas tedavi verilebileceğini; sağlıklı dokuların korunarak tedaviye bağlı yan etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini aktardı.

Ayrıca, yenilenen altyapı ile solunum takibi ve nokta atışı esasına dayanan SBRT/SRS gibi ileri tedavi yöntemlerinin güvenli şekilde uygulanabileceği belirtildi. Bu gelişmelerin radyoterapi hizmetlerinin niteliğini ve tedavi seçeneklerini genişleteceği vurgulandı.

Açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sorumlu Uzman Tabibi Şefika Dinçer ile çok sayıda akademisyen ve sağlık çalışanı katıldı. Yeni teknoloji yatırımı, bölge hastalarının tedaviye erişimini kolaylaştırarak hastaneyi yerel düzeyde daha güçlü bir onkoloji merkezi konumuna getiriyor.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ, BÖLGEDEKİ KANSER HASTALARINA DAHA ETKİLİ, KONFORLU VE YÜKSEK KALİTEDE SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK AMACIYLA RADYASYON ONKOLOJİSİ ÜNİTESİ’Nİ SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA YENİLEDİ.