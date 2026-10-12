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Vaşak ailesi ardahan yolunda nadir anlar yaşattı

Ardahan'da yolda görülen vaşak ailesi, yavrularıyla birlikte kısa süreliğine görüntülendi; nadir anlar yaban hayatının korunmasını hatırlattı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Vaşak ailesi ardahan yolunda nadir anlar yaşattı

Gözlemler ve kayıt altına alınma:

Ardahan'da yaban hayatının dikkat çeken türlerinden vaşak, yavrularıyla birlikte görülerek kısa süreli ama etkileyici bir gözlem fırsatı sundu. O anlara, Ardahan-Şavşat kara yolu üzerinde seyahat eden Hakan Büyük tanık oldu. Aracını durduran Büyük, arazide dolaşan vaşak ailesini cep telefonuyla kayda aldı; bir süre sonra anne vaşak ve yavruları gözden kayboldu.

Bu tür karşılaşmalar bölge halkı ve gözlemciler için nadir sayılıyor; görülen aile, doğadaki yaşam döngüsünün ve tür davranışlarının canlı bir örneğini sundu. Özellikle kulak uçlarındaki siyah tüyleri, keskin bakışları ve güçlü vücut yapısıyla vaşaklar doğal ortamlarında dikkat çekiyor.

Doğal yaşamın korunmasının önemi:

Gözlemi yapanların ve fotoğrafını çekenlerin ilgisini çeken bu anlar, yaban hayatının korunmasına dair farkındalığı artırıyor. Vaşakların genellikle ormanlık ve kayalık alanlarda yaşamayı tercih ettiği, ürkek yapıları nedeniyle insanlarla nadiren karşılaştıkları biliniyor. Bu tür nadir karşılaşmalar, yerel ekosistemin korunmasının ve yaşam alanlarının sürdürülebilir yönetiminin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

ARDAHAN&#039;DA DOĞANIN EN DİKKAT ÇEKİCİ YABAN HAYVANLARI ARASINDA YER ALAN VAŞAK, YAVRULARIYLA...

ARDAHAN'DA DOĞANIN EN DİKKAT ÇEKİCİ YABAN HAYVANLARI ARASINDA YER ALAN VAŞAK, YAVRULARIYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ. NADİR RASTLANAN BU KARŞILAŞMA, YABAN HAYATININ EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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